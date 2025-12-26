雲林9企業提供55職缺 助更生人復歸

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）台灣更生保護會雲林分會今天舉辦「更生事業群」友善廠商聯合簽約典禮，9家企業提供55個職缺，幫助更生人復歸，法務部長鄭銘謙說，企業伸出的手是支持社會安全最重要的力量。

9家產業橫跨農業、食品加工、醫療照護等領域，今天在鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長暨財團法人台灣更生保護會董事長張斗輝等人見證下完成簽約。

鄭銘謙說，更生朋友能否穩定就業，是復歸社會與維持生活秩序的關鍵，有收入有支持就可以找到人生方向。更保雲林分會結合在地多元產業、以系統化模式打造「更生友善職場網絡」，成效顯著，更具示範意義。

鄭銘謙強調，柔性司法的核心，是讓願意改變的人真正走得下去。企業伸出的每一雙手，都是支持社會安全最重要的力量。

張斗輝表示，企業願意敞開大門、提供更生人第2次機會，是社會安全網中最具有力量的一環。他感謝雲林企業界長期以實際行動支持更生人，並指出唯有政府、企業與社會共同參與，才能真正讓願意重新出發的更生朋友找到穩定工作與尊嚴生活。

法務部保護司說明，從112年至今，全台已轉介97名更生人到友善廠商工作，由於更生人普遍學歷低或是有健康因素，從事的工作以勞力付出為主，所以法務部保護司正著手協助他們提升專業能力。（編輯：龍柏安）1141226