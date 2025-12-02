雲林AI智慧農業落地校園 打造次世代農業人才培育基地

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府為因應氣候變遷與農業高齡化挑戰，率先推動AI智慧農業走進校園，在土庫鎮越港國小打造全縣首座智慧農業教育示範基地。縣府結合在地智慧農業技術、農場與合作社力量，導入自動化節水灌溉與潮汐式水耕系統，讓學生從操作中理解科技農業價值，為雲林培育下一代跨域人才。

雲林縣府推動AI智慧農業入校園，越港國小打造首座智慧農業示範基地。(記者廖承恩翻攝)

面對極端氣候衝擊、農業人口老化與勞力不足等現實壓力，雲林縣政府以「AI智慧科技引領農業未來」為核心策略，積極讓科技應用從專業場域擴散至教育現場。縣府農業處複製智慧農場經驗，將環境感測（IoT）、自動化栽培、智能監控及節水灌溉等技術全面導入校園，使智慧農業成為「可觀察、可操作、可學習」的教學素材，從小扎根科技農業素養。

此次導入越港國小智慧教育中心的核心亮點，是縣府輔導112至113年智慧農業創新事業補助案場所累積的技術成果。古坑智農劉允存研發的「自動節水灌溉系統」結合新湖合作農場的「魚菜共生獨立盆水耕模式」，雙方專業整合後，打造出「潮汐式水耕灌溉系統」。此系統能依作物需求自動調整水位、溶氧與養分供給，不僅提升栽培效率，也大幅降低人力負擔，展現雲林在地創新力。

潮汐式水耕系統正式導入後，越港國小成為雲林智慧農業校園示範基地，也將成為全縣國中小師生的教學與參訪據點。農業處表示，透過科技農業場域的「可視化」與「可操作化」，學生得以親眼觀察AI運算如何協助環境調節，或感測器如何即時回饋作物需求。科技不再是抽象概念，孩子們能從栽種過程中理解物聯網、演算法與農業生產的緊密連結。

學生掌握物聯網與AI農業應用，為雲林培育科技農業人才奠定創新基礎。(記者廖承恩翻攝)

12月1日，在新湖合作農場理事主席陳清山協助下，越港國小於智慧農業場域舉辦「食農教育暨生態對話體驗」。陳主席提供草莓苗，教師引導學生進行栽種。孩子們透過智能設備觀察溫度、濕度與水位變化，了解環境控制對作物成長的重要性。當一株株草莓苗被種下，孩子也在親身體驗中感受到科技與農業、環境之間的生命連動，臉上綻放學習的成就與喜悅。

縣府農業處指出，未來將持續推動「智慧農業×教育場域」整合策略，串聯農會、合作社、智慧農業先行者與校園端力量，共同打造跨域合作模式。透過擴大示範面積與技術應用層級，雲林可加速農業升級步伐，讓更多師生接觸智慧農業，建立完整的教育鏈與示範鏈，使雲林不僅是臺灣農業大縣，更是科技農業創新基地。

雲林縣政府強調，智慧農業導入校園的核心目標，是讓年輕世代理解農業的科技價值，進而投入創新行列。透過場域建置、人才培育與技術複製三路並行，縣府期盼引導更多學生看見農業的未來性。此次計畫也呼應SDGs4「優質教育」與SDGs12「永續消費與生產」理念，以科技促進永續、以教育培養人才，讓智慧農業成為驅動雲林產業升級與永續發展的核心力量。