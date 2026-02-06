雲林H5N1禽流感警報升高！ 違規棄置死禽最高罰百萬

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林口湖鄉魚塭日前發現棄置死肉鵝，追查來源四湖鄉養殖場確認H5N1高病原性禽流感，防疫所立即撲殺1,626隻肉鵝並展開場區消毒。縣府提醒養禽業者落實生物安全措施，並強調未通報疫情或違規棄置禽隻將面臨最高百萬元罰鍰，以防疫情擴散及產業損失。

防疫人員撲殺肉鵝並清消場區，阻斷禽流感傳播風險。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣動植物防疫所2月4日接獲通報，口湖鄉一魚塭旁有人隨意棄置肉鵝，經追查來源場四湖鄉養殖場，檢驗結果確認感染H5N1亞型高病原性禽流感。防疫人員立即依標準作業程序撲殺7週齡肉鵝1,626隻，並督導業者完成場區全面清潔與消毒作業。此舉旨在阻斷疫情擴散風險，守護地方養禽產業安全。

縣長張麗善表示，冬春季節為禽流感好發期，呼籲養禽業者務必強化禽場生物安全措施，包含防鳥設施、門禁管制及清消流程，並每日自主觀察禽隻健康狀況。對於未依規定通報或違規棄置死亡禽隻者，縣府將依《動物傳染病防治條例》不予補償並處最高100萬元罰鍰，死亡禽隻若未送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

防疫所所長廖培志指出，本次確診場與棄置死禽地點已加強公共區域消毒，並展開半徑1公里範圍內禽場採樣訪視。高病原性禽流感主要透過候鳥遷徙傳播病原，並可能經產銷系統水平感染，因此自主防疫工作刻不容緩，養禽場必須嚴格管控人員、車輛及器具進出，並落實清潔消毒。

防疫人員立即行動，依標準作業程序撲殺1,626隻7週齡肉鵝，迅速控制疫情。(記者廖承恩翻攝)

廖所長提醒業者，防疫不僅是行政責任，更是保護產業與民眾健康的必要措施。禽場人員應隨時注意禽隻異常現象，倘若出現食慾減退、呼吸急促或死亡率異常上升等情形，務必立即通報防疫專線0932-690674。及早通報可防範病毒散播，避免造成更大經濟損失。

縣府同時呼籲民眾勿隨意撿拾或處理死禽，並配合相關防疫措施，維護公共衛生安全。防疫所將持續監測各養禽場健康狀況，加強對可疑案例的追蹤檢測，並確保疫情資訊透明公開，讓民眾掌握最新防疫動態。

此次事件凸顯禽流感防疫的重要性，縣府將結合業者、社區與民眾力量，共同守護養禽產業及民眾健康。養禽業者落實生物安全、主動通報疫情、妥善處理死禽，才能有效阻斷H5N1傳播鏈，確保地方經濟穩定與民眾生活安全。