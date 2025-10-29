雲林驚傳黑幫尋仇！一名黑衣男子持球棒連續闖入KTV及環保工程行，先是尋找特定股東未果，憤而敲打桌子發洩不滿；隨後又前往工程行猛砸玻璃門，整個過程充滿警告意味。據了解，該KTV一年前也曾遭人砸店潑漆。警方表示已掌握涉案犯嫌身分，其涉嫌恐嚇及毀損，將積極追查緝拿到案說明！

雲林KTV再遭黑衣男砸店！員工稱「人不在」他轉往工程行洩憤。(圖／翻攝紅色豪門企業)

雲林一名黑衣男子持球棒連續闖入兩處場所尋仇，先後到訪雲林斗南一間KTV尋找股東未果，隨後又前往虎尾一間環保工程行狂砸玻璃門，警告意味濃厚。警方調查發現，該KTV一年前曾遭另一群人砸店潑漆，而此次事件則是不同群人所為。雲林警方表示已掌握涉案犯嫌身分，正積極追查中，該名男子涉及恐嚇及毀損罪嫌，將盡速將其緝拿到案說明。

一名疑似有黑幫背景的黑衣男子日前在雲林縣造成騷動，持著球棒連續闖入兩處場所尋仇。事件發生在27日凌晨，該名男子先是前往雲林斗南一間KTV尋找特定股東，當他詢問會館員工時，員工表示該股東不在現場。黑衣男子找不到目標人物後，憤而拿球棒敲打桌子發洩不滿，隨後離開現場。

雲林斗南這間KTV並非首次遭人尋仇。(圖／翻攝紅色豪門企業)

然而事情並未就此結束，該名黑衣男子隨後又轉往虎尾一間環保工程行，據了解該工程行為KTV股東所投資。抵達後，他拿起球棒對著工程行的玻璃門猛力砸擊，造成財物損毀，整個過程充滿警告意味。

KTV一年前曾遭另一群人砸店潑漆。(圖／TVBS)

警方調查發現，雲林斗南這間KTV並非首次遭人尋仇。就在一年前的10月，該KTV老闆與朋友發生口角，對方隨後撂來20人前往砸店潑漆，甚至連顧客的車輛也遭到破壞。當時警方快打部隊趕到現場時，肇事者已全數逃離。而此次事件中的黑衣男子與去年砸店潑漆事件的肇事者並非同一群人。

黑衣男拿起球棒對著工程行的玻璃門猛力砸擊，造成財物損毀。(圖／翻攝紅色豪門企業)

雲林縣刑大副隊長江昆達表示，警方接獲報案後立即積極偵查，經連日追查已掌握涉案犯嫌真實身分。警方進一步指出，影片中黑衣男子拿著球棒跑到KTV叫囂並在工程行砸玻璃門的行為，已涉及恐嚇及毀損罪嫌，將持續調閱監視器追緝犯嫌到案說明。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

