雲檢結合MOOVO公共單車 「騎」出防詐新浪潮

圖為MOOVO公共自行車於北港鎮武德宮前之畫面。（記者劉春生攝）

近年來，詐騙犯罪手法不斷翻新，舉凡假投資、假檢警、假愛情、假網購等案件層出不窮。隨著數位支付與網路交易的普及，詐騙集團也跟著數位轉型，利用簡訊、通訊軟體或假冒官方網站詐取民眾信任。為持續提升民眾防詐意識，並全面守護縣民財產安全，臺灣雲林地方檢察署正積極透過多元載體，強化跨領域宣導策略。

雲林地檢署表示，自一一四年十一月三日起，結合MOOVO公共自行車系統，在全縣兩百一十五個租賃站同步啟動「騎出防詐意識、守護你我錢包」創意宣傳活動。此次活動將「詐騙零容忍」等防詐標語融入日常交通工具，將反詐資訊印製於自行車車身，讓防詐觀念隨著民眾穿梭街巷、深入社區。同時結合法務部授權的幽默形象「柴語錄」與雲林地檢署自創角色「雲檢Mirai」，以活潑親民的卡通風格傳遞識詐訊息，讓原本嚴肅的法治教育變得更生動有趣，在潛移默化中提升防詐意識。

雲林地檢署指出，MOOVO公共自行車為雲林縣民日常通勤、通學的重要交通工具，目前站點持續擴增，便利縣民與遊客輕鬆探索雲林美景與美食。根據運量統計，使用最頻繁的站點集中於斗六火車站前站、斗六民生公園、斗六家商、斗六高中及雲林科技大學等地。藉由公共自行車兼具觀光與教育的特性，期能讓年輕學子與外來旅客在騎乘間自然接觸防詐資訊，提升辨識與防範能力。

雲林地檢署進一步指出，近年偵辦多起重大詐騙案件中，詐騙集團經常假冒政府機關名義或製作高仿真網站詐取個資與金錢。近期因政府推動「普發現金」政策，詐騙手法再度猖獗，假藉補助、帳戶異常等名義行騙。地檢署呼籲，接獲「普發現金補助」、「帳戶凍結」等訊息時，務必冷靜應對，撥打一六五反詐騙專線查證。真正的檢警及司法人員，絕不會透過電話要求轉帳、監管帳戶或索取個資，民眾切勿依指示操作ATM或點擊可疑連結，以免落入陷阱。

除此次公共自行車合作計畫外，雲林地檢署亦持續推動社區巡迴宣導與社群媒體防詐影片推廣，將防詐觀念融入不同年齡層的日常生活。透過「檢察官走出偵查庭、走進社區與螢光幕」的多元宣導方式，讓法治教育更貼近民心，實現全民「識詐、防詐、拒詐」的目標。

雲林地檢署強調，打擊詐騙不僅是檢警任務，更需要全民共同參與。藉由結合地方產業與交通服務，讓防詐宣導「動起來、活起來」，共同建構全民防詐保護網。未來，地檢署將持續推動創新法治教育，結合更多民間力量，共同守護雲林鄉親的財產安全，讓「詐騙零容忍」成為社會共識。最後提醒民眾，面對「普發現金」相關詐騙，請牢記四大防詐守則：「不點擊、不填寫、不匯款、不轉傳」。若遇可疑訊息，請立即撥打一六五反詐騙專線查證，攜手守護你我的財產安全。