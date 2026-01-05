雲檢警破獲詐毒槍三合一集團 232人受害、金額逾千萬

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林地方檢察署近日偵結一起結合詐欺、毒品及槍砲之三合一重大犯罪集團案件，檢察官廖易翔於偵辦詐欺車手案件時，循線發現有不法集團以雲林縣斗六市某處房屋作為據點，頻繁在轄內提領詐欺款項。經指揮雲林縣警察局刑事警察大隊，聯合斗六、虎尾、斗南及臺西等分局同步展開追查，並由檢察事務官與檢察官助理清查金流，逐步釐清犯罪網絡與資金流向。

專案小組循線發現有不法集團以雲林縣斗六市某處房屋作為據點，並將12名被告依法提起公訴，另有1名主嫌目前仍在逃。（圖／雲林地檢署提供）

專案小組經長時間蒐證比對，查出至少有232名被害人受害，累計詐欺金額高達新臺幣1,350餘萬元。掌握關鍵事證後，檢警於113年10月1日發動搜索攻堅行動，成功破獲該犯罪據點，當場查扣大量現金、提款卡、毒品及槍彈等證物，瓦解結合詐欺、毒品及槍砲的複合型犯罪集團。

廣告 廣告

專案小組發動搜索攻堅行動，成功破獲該犯罪據點，當場查扣筆電、大量現金、提款卡、毒品及槍彈等證物。（圖／雲林地檢署提供）

主任檢察官朱啓仁指出，全案已偵查終結，依刑法加重詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢罪、組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪，以及毒品危害防制條例等罪嫌，將12名被告依法提起公訴，另有1名主嫌目前仍在逃，已發布通緝。

專案小組莊瑞昌租屋處現場搜索-1樓客廳-清點槍彈。（圖／雲林地檢署提供）

檢方調查，該集團由38歲楊姓男子主導，與其女友於113年5月間籌組犯罪組織，利用毒品與債務控制年輕成員，吸收其擔任提款車手，分工提領詐騙贓款並轉交上游。行動過程中，警方除查獲現金161萬元、50張提款卡外，並起出第三級毒品愷他命約1公斤，以及制式與非制式槍枝各1支與子彈9顆，對社會治安構成高度威脅。

專案小組發動搜索莊瑞昌租屋處時於現場搜索，在1樓客廳發現筆電包內卡片。（圖／雲林地檢署提供）

雲林地檢署強調，詐欺集團常以高薪兼職、輕鬆獲利等話術誘使民眾提供帳戶或擔任車手，尤其鎖定年輕族群。檢方將持續結合警政機關強化查緝力道，從嚴打擊詐欺、毒品與槍砲犯罪，全面守護民眾生命與財產安全。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！