雲海中露臉 鄭明典揭玉山第一道絕美曙光

玉山北峰的2026年第一道曙光。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





今（1）日喜迎2026年元旦，可惜北部天空不作美，無法看到曙光。鄭明典則在臉書分享，玉山北峰的2026年第一道曙光，只見陽光露臉，光芒從雲層中竄出，散發出閃耀金光，更突顯出主峰的殘雪，也讓人感到無限的希望。

今天許多人起大早，想要目睹2026年第一道曙光，在今天的6點47分在屏東恆春半島東岸的龍磐公園，迎來了2026年第一道曙光，台東的三仙台則因為雲層太厚，曙光沒露臉，只能看到天色漸亮。中央前氣象局局長鄭明典分享的玉山北峰曙光，另外也發布「青天白日飄揚玉山北峰」的升旗影片，和大家分享迎接2026年的喜悅。

中央氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度；降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。

氣象署說明，這波冷氣團將持續影響至4日，各地天氣寒冷，其中2日最為寒冷，清晨低溫預測：中部以北、宜蘭及金門10~14度，南部、花東及澎湖12~16度，馬祖8~9度。到了4日冷氣團減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。

