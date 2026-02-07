雲熠星河們傻眼！「擅用AI合成影片宣傳」 代言僅3.5小時喊卡

憑藉出演BL劇《吾岸》而爆紅的雲旗和郝熠然。（圖／翻攝自微博）





憑藉出演BL劇《吾岸》而爆紅的雲旗和郝熠然，本來宣布了合體代言，卻沒想到在13:24就解約，僅僅3.5小時的代言迅速引發討論，而「雲熠星河（CP名）」也紛紛痛斥品牌方。

BL劇《吾岸》改編自蘇二兩的小說《四面佛》，講述泰國財閥繼承人樊霄與醫藥企業高管遊書朗因追尾事故相遇，隨後樊霄以「遊戲」之名強制追求遊書朗，在占有欲和虐戀中沈淪，最終歷經追求改錯後修成正果，該劇於去年11月在GagaOOLala平台播出後引發熱議。

雲旗和郝熠然本來在昨（6日）上午10點宣布雙雙代言身體護理品牌，卻沒想到在13:24就遭到經紀公司單方面解約，僅僅經紀公司單方面解約刷新行業紀錄，同時也引發熱議。

對於直接和身體護理品牌解約，經紀公司方也發聲，表示品牌在官宣後，擅自於抖音發布未經藝人審核的「AI合成宣傳視頻」，此舉嚴重損害藝人形象，也違反了合約中的條款，因此立即終止合作並委托律師啟動法律追責程序，藝人同步刪除所有合作宣傳內容。

