雲科大交流論壇：直面 AI 教學倫理與大一學習適應挑戰
【記者 劉春生／雲林 報導】由國立雲林科技大學設計學院承辦之教育部「高教素養教學創新計畫」，延續第一期計畫的執行成果與實務經驗，持續推動「跨域引航設計與人文素養導向課程深培計畫」，深化素養導向課程的教學創新，並積極進行成果擴散與推廣。計畫期間亦規劃三個梯次的AI師資培育專班，透過跨域共學、模組化課程設計與多元學習資源的提供，吸引來自全國各大專院校及高中職教師參與，共培育近四十位AI教學種子教師。
為回應專班學員的學習回饋，並進一步反思AI科技浪潮對高等教育所帶來的影響，在雲科大設計學院、人文與科學學院的跨院合作下，設計學院於114年12月13日，假校內設計一館多功能會議廳，舉辦「2025 雲科大 AI 教學倫理及大一年學習適應交流論壇」。論壇以「AI教學倫理」與「大一年學習適應」為雙主軸，廣邀關心相關議題之大專院校、高中職教師與研究生齊聚交流，共同探討 AI 時代下教學實務與學生學習支持的新課題。教育部XPlorer探索者計畫辦公室總計畫主持人焦傳金教授，以及雲科大設計學院蔡登傳院長亦親臨現場指導與勉勵。論壇期間，會場外同步展出雲科大設計學院AI師資培育專班成果海報，呈現教師在課程實踐與教學創新上的多元成果，供與會者參觀交流。
焦傳金教授表示，非常肯定雲科大在此計畫中的積極投入與具體作為，堪稱計畫群內的標竿學校之一。特別是在因應AI發展趨勢所帶來的教育衝擊與潛在隱憂，以及對大一新生學習支持的前瞻思考，皆為未來高教發展中值得持續關注的重要面向，雲科大能即時回應時代趨勢，實屬難能可貴。蔡登傳院長則指出，面對AI技術的快速發展，設計學院教師已提前布局，持續投入相關研究與產學合作，並在多門課程中進行內容升級與教學創新，展現雲科大產學研並進的特色。透過課程導入AI應用，學生在進入職場前即可具備相應能力，從容迎接未來挑戰，有效縮短學用落差。
論壇上午場以「AI教學倫理」為主題，由國立臺灣師範大學劉啟民教授進行線上主題演講，劉教授以「AI時代的教學與研究倫理」為題，從生成式AI的技術發展談起，延伸至數位工具所衍生的倫理議題與國際趨勢，為與會者提供系統性且具前瞻性的觀點。隨後，雲科大數位媒體設計系白乃遠教授以「重繪學習地圖：AI時代下設計課堂的倫理羅盤與教學轉向」進行短講，透過教學實務案例，說明在AI融入課程時，教師引導方向與彈性學習設計的重要性。接續由工業設計系蔡韋德教授以「AI時代的設計教育哲學——讓AI成為理解人性的鏡子」分享其教育觀點，提出將 AI視為「第二大腦」，同時也是促使設計者反思自我與理解人性的工具。
下午場聚焦「大一年學習適應」議題，臺北市立大學胡詠翔教授以「打造大一超級自主學習者：新生均質化課程《總學習設計師》的回憶錄」為題，分享多年教學經驗，分析大一新生學習動機的變化，並提出具體的課程設計與補救教學策略，以培養學生自主學習的核心素養。接續由雲科大技職教育研究所李佳蓉教授以「引導，而非給答案：設計思考如何培養技職新生的學習自覺」進行短講，指出在AI普及的教育情境中，教師角色應轉型為「學習引導者」，而學生真正的學習成長，來自引導後所產生的自我覺察與學習自覺。第二場短講則邀請臺南市後壁高中林怡珊教務主任，從高中端視角出發，以「從素養到自主：AI時代下高中端的學習銜接與挑戰」為題，分享高三生升上大一後常面臨的適應問題，並指出建立問題意識與資料素養，是協助學生順利銜接大學學習的重要關鍵。
論壇同時安排兩場議題對談，透過現場與會者即時提問，促成講者間深入而熱絡的交流。計畫主持人、雲科大創意生活設計系杜瑞澤教授表示，設計學院近年亦積極推動院級通識課程，期望學生能具備基本的 AI識讀與倫理素養，從「懂用AI進階到「善用AI」，並逐步形塑自身的學習方向與價值定位。協同主持人蔡旺晉教授則指出，雲科大不僅鼓勵教師投入數位素養教學，也透過計畫支持辦理多場教師與學生專業增能活動與工作坊，完善大一新生的學習支持機制，亦使學校近年就學穩定率持續維持良好表現。另一位協同主持人王瀞苡教授亦強調，雖然計畫終有階段性任務完成的一天，但面對數位浪潮與新世代學生，教學若停滯不前，將難以回應教育現場的實際需求。透過跨院合作與交流，期盼未來能深化跨域素養導向教學，讓雲科大在推動數位素養的同時，也能兼顧AI教學倫理與學生學習適應，打造更具韌性的高等教育環境。
