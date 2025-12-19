雲科大交流論壇：直面AI教學倫理與大一學習適應挑戰。（記者劉春生攝）

由國立雲林科技大學設計學院承辦之教育部「高教素養教學創新計畫」，延續第一期計畫的執行成果與實務經驗，持續推動「跨域引航設計與人文素養導向課程深培計畫」，深化素養導向課程的教學創新，並積極進行成果擴散與推廣。計畫期間亦規劃三個梯次的AI師資培育專班，透過跨域共學、模組化課程設計與多元學習資源的提供，吸引來自全國各大專院校及高中職教師參與，共培育近四十位AI教學種子教師。

為回應專班學員的學習回饋，並進一步反思AI科技浪潮對高等教育所帶來的影響，在雲科大設計學院、人文與科學學院的跨院合作下，設計學院於一一四年十二月十三日，舉辦「二零二五雲科大AI教學倫理及大一年學習適應交流論壇」。論壇以「AI教學倫理」與「大一年學習適應」為雙主軸，廣邀關心相關議題之大專院校、高中職教師與研究生齊聚交流，共同探討AI時代下教學實務與學生學習支持的新課題。教育部XPlorer探索者計畫辦公室總計畫主持人焦傳金教授，以及雲科大設計學院蔡登傳院長亦親臨現場指導與勉勵。論壇期間，會場外同步展出雲科大設計學院AI師資培育專班成果海報，呈現教師在課程實踐與教學創新上的多元成果，供與會者參觀交流。

焦傳金教授表示，非常肯定雲科大在本計畫中的積極投入與具體作為，堪稱計畫群內的標竿學校之一。特別是在因應AI發展趨勢所帶來的教育衝擊與潛在隱憂，以及對大一新生學習支持的前瞻思考，皆為未來高教發展中值得持續關注的重要面向，雲科大能即時回應時代趨勢，實屬難能可貴。