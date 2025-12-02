雲科大六日校慶三十五載領航技職 AI再創雲科新局

雲林科技大學六日辦理卅五週年校慶，聚焦學校在技職教育、AI創新方面的領先地位。(記者陳正芬攝)

記者陳正芬／雲林報導

雲林科技大學三十五週年校慶，十二月六日以「三十五載領航技職 AI再創雲科新局」為主題舉行校慶大會與系列活動，聚焦學校在技職教育、AI創新方面的領先地位，展現雲科大獨特軟硬實力。

校長張傳育說，雲科大創校三十五年來，始終肩負著技職教育領航的重任，並積極實踐『以創新教學與產業對接為特色的國際知名大學』之願景。此次以 『AI再創雲科新局』 為主題，彰顯學校在以科技研發和創新服務推動成為負責任的智慧型大學的校務發展願景，期透過深化AI應用與產學合作，持續為國家培育具全球競爭力的專業人才，在永續發展樹立典範。

校慶當天以「飛越雲夢湖」揭開序幕，校長張傳育親自領軍試飛，展現雲科大在科技應用上的創新與活力，為校慶活動注入熱情。緊接校長及三位副校長親自參與校慶週學生社團舞展開場，體現校方對學生多元發展的鼓勵與支持。

雲科大校慶園遊會推行「減塑裸賣」，響應從源頭減少一次性垃圾，力求活動環境負擔降至最低，為大型活動樹立環保典範。(記者陳正芬攝)

雲科大校慶仍不忘實踐大學社會責任，園遊會持續推行「減塑裸賣」，近一二○個師生創意攤位和社團趣味攤位，響應從源頭減少一次性垃圾，力求活動環境負擔降至最低，為大型活動樹立環保典範。校慶拋繡球、校友返校等靜、動態皆有，歡迎各界貴賓、校友及社會大眾蒞臨，共同見證雲科大三十五週年榮耀時刻，感受充滿青春活力、永續綠色的盛大慶典。