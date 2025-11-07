雲科大啟動Peer Bond Program 促進國際與在地教師跨文化交流

雲科大啟動，「Peer Bond Program」促進國際與在地教師跨文化交流。（記者劉春生攝）

▲雲科大啟動，「Peer Bond Program」促進國際與在地教師跨文化交流。（記者劉春生攝）

國立雲林科技大學國際事務處於十一月五日舉辦「Peer Bond Program 啟動餐會（Kick-off Luncheon）」，邀請該校外籍與本國教師齊聚一堂，透過輕鬆的餐會交流建立彼此的友誼與合作契機。活動不僅促進跨文化理解，也展現雲科大推動國際化與多元共融校園的具體成果。

雲科大為深化校園國際化與多元文化交流，由國際事務處主辦「Peer Bond Program」啟動活動，張傳育校長、巫銘昌副校長、李宏仁研發長、校務發展中心俞慧芸主任、應用外語系焦錦濮主任等多位主管共同出席，見證計畫正式啟動。

廣告 廣告

張傳育校長於致詞時指出，國際化是雲科大校務發展的重要核心。學校長期致力於推動跨文化交流與合作，期望透過 Peer Bond Program，讓國際教師與本地教師能在輕鬆的互動中相互了解，進而促進研究與教學合作，強化校園國際網絡。

巫銘昌副校長也表示，雲科大近年在國際合作與全球排名上持續進步，感謝國際事務處團隊積極推動國際交流，使在地與國際師資能在教學與研究上攜手共進，開拓更寬廣的國際視野。

葉惠菁國際長進一步說明，Peer Bond Program 的核心理念是「建立跨文化橋樑」，藉由教師研究領域與興趣配對，鼓勵教師共同發展研究或文化交流活動。她也預告，十一 月 十九日將舉辦印度文化交流活動，持續推動多元文化理解與互動。

此次活動展現雲科大推動國際化的積極作為，促進國際與在地教師之間的交流與合作，營造多元、開放且友善的校園氛圍，為未來跨領域合作與文化融合開啟新的篇章。