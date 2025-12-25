雲科大推動設計走進山城 古坑旅宿升級成果12/26亮相

雲科大推動設計走進山城－古坑旅宿升級成果十二月二十六日亮相。(記者劉春生攝）

由雲林縣政府與國立雲林科技大學共同推動的「古坑地區旅宿業營造計畫」，歷經近一年系統性輔導與設計介入，已完成 十二家旅宿的空間更新與品牌整合升級。期末成果發表會將於 十二月二十六日上午十時，假 雲林縣政府親民大廳 舉行，邀請縣府團隊、旅宿業者、設計團隊及產官學界代表共同參與，展現設計專業如何回應地方脈絡，逐步形塑古坑旅宿的新樣貌。

古坑擁有山林地景、咖啡產業與聚落生活交織而成的地方風貌，旅宿不僅是住宿空間，更是旅人進入地方的重要入口。縣府建設處廖政彥處長表示，縣府在推動相關政策過程中，透過雲科大專業團隊的設計介入與整體規劃，協助旅宿從空間品質、服務體驗到品牌形象進行系統性提升，不僅改善住宿環境，也逐步形塑具地方特色與市場辨識度的古坑旅宿形象，為地方產業發展奠定更穩固的基礎。

此計畫由國立雲林科技大學創意生活設計系張岑瑤教授擔任計畫主持人，統籌整合設計、空間與品牌等跨領域專業能量推動執行。雲科大在計畫中除提供整體設計輔導外，亦作為專業整合平台，依旅宿條件與需求，串聯來自北部與中部的專業設計師群，使旅宿業者能在清楚的設計方向與輔導架構下進行改造，降低自行尋找設計資源的門檻，提升整體執行效率與成果品質。在此架構下，雲科大設計輔導團隊深入每一家旅宿進行訪談與場域觀察，從空間動線、材質運用、照明配置到品牌識別進行整體調整，並非追求表層形式翻新，而是協助旅宿重新定位自身角色，建立與地方環境與文化脈絡相呼應的空間與品牌表現。張教授指出，此次改造的核心，在於將古坑的山林、人文與地方故事，轉化為旅人一走進場域即可感知的住宿體驗，使旅宿成為理解地方、願意停留的重要起點。

十二月二十六日期末成果發表會將透過影片回顧與成果展示，呈現計畫自前期評選、設計提案、施工執行到品牌完成的完整歷程，並同步公開 十二家旅宿改造前後對照成果，具體展現設計介入對地方旅宿品質提升的實際成效。

未來在縣府政策引導與雲科大設計專業支撐下，設計將持續深化於地方產業與觀光發展之中，並逐步擴展至更多產業場域，協助地方以設計提升品質、累積品牌能量，推動具特色且具永續性的觀光發展。