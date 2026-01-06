雲科大攜手臺灣世曦 簽備忘錄
為促進產學合作、AI技術落地應用及共同培育跨領域工程人才，國立雲林科技大學與臺灣世曦工程顧問股份有限公司近日正式簽署產學合作備忘錄，雙方將秉持平等互惠原則，整合學校與產業資源，共同推動多元化之產學合作，特別期待能夠攜手深化AI落地產業應用，共同培育跨領域人才，以提升教育與產業加值效益。
此次合作內容涵蓋多項重點，雲科大未來將邀請臺灣世曦具豐富實務經驗的業界專家到該校進行專業講座與經驗分享，讓學生能第一線了解工程實務與產業趨勢；同時也將每年推薦優秀學生至臺灣世曦實習，協助學生提早累積職場經驗，強化就業競爭力。雙方也將視實際需求，共同爭取相關產學合作計畫，推動技術研發與應用，共同培育跨領域工程人才。
雲科大表示，透過與國內最大綜合型工程顧問機構、以專業技術為核心的臺灣世曦合作，不僅可為學生創造更多實務學習與就業接軌機會，也有助於教師深化產學技術交流，增價研究成果落地應用的機會。臺灣世曦則指出，期待藉由此次合作，與雲科大建立長期夥伴關係，共同培育具備專業能力與創新思維的跨領域工程人才，為產業發展注入新動能。
此備忘錄自雙方完成簽署日起正式生效，未來將依合作需
