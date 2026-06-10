雲科大攜手蔡衍明基金會 端午慰問樂天回收伯與堅毅單親媽

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每天騎車經過雲科大校園做資源回收的「板車伯」，今（10日）早看到蔡衍明愛心基金會及雲科大學生出現在家門口很靦腆。（周麗蘭攝）

許多國立雲林科技大學的師生都曾見過校園周邊有一位騎板車、拖載資源回收物的阿伯，卻鮮少有人知道他是誰。蔡衍明愛心基金會今（10日）攜手雲科大學務長林蘭東及工程管理系師生前往探望，致贈端午節慰問禮金。學生們一進門，被滿屋堆疊的回收物所震撼，但也被他樂天的精神所感動。

72歲的鄭阿伯以資源回收維生，每日騎著車勤奮奔波，雲科大學務長林蘭東表示，自己一周總會遇見他兩三次，從寒冬到酷暑，總能看見他努力回收的身影，年過七旬卻依然開朗、積極且健康，令人深受感動。

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蔡衍明愛心基金會董事長蔡紹云為「板車伯」送上端午節慰問金及無限祝福。（周麗蘭攝）

蔡衍明愛心基金會攜手雲科大工業管理系學會學生及雲科大學務長林蘭東進入板車伯家裡拜訪，留下歡樂影像。（周麗蘭攝）

蔡衍明愛心基金會長期推動「公益青年送愛下鄉趣」計畫，結合青年學子的力量關懷地方弱勢家庭，今日特與雲科大工程管理系學生們前往拜訪鄭阿伯，阿伯看到一群人出現在他堆滿回收物的庭院有點靦腆，趕緊清理出一條路，讓眾人進屋躲雨，屋內也是滿地回收物，他自我調侃是「清貧人家」。

工管系學會長嚴若維有感而發說，以前總覺得自己的生活物質不夠好，看見阿伯的日常後深受觸動，期許自己未來出社會後，能成為一個有能力幫助他人的人。

女學生何書綾、沈芸暄、呂欣容、廖子蘋、李庭瑜則分享，阿伯的生活並不寬裕，乍看到滿屋回收物的環境時頗震驚，但阿伯每天都用笑容與樂觀迎接日子，讓她們覺得非常值得效法。

同學們表示，真正走入社區探訪，才明白弱勢群體的真實處境，這堂課很寶貴，並以此勉勵自己：未來一旦有能力，一定要像蔡衍明愛心基金會一樣，將愛心與溫暖傳遞給更多人。

蔡衍明愛心基金會董事長蔡紹云（右）與張女士溫暖相擁，左一是雲科大學務長林蘭東。（周麗蘭攝）

雲科大工業管理系學會學生與蔡衍明愛心基金會人員與張女士合影。（周麗蘭攝）

隨後，一行人轉往探訪43歲的單親媽媽張女士。張女士平時靠著打零工維生，即便經濟條件艱苦，仍堅強獨力撫養就讀國中的女兒，竭盡所能營造穩定的成長與學習環境。基金會董事長蔡紹云親自送上端午節慰問金與旺旺米果，並溫暖擁抱張女士鼓勵她。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，公益不只是一次性的幫助，而是長期的陪伴與關懷，雲林科技大學自2016年加入基金會的「公益青年送愛下鄉趣」計畫已10年，累計關懷2562戶家庭、發放1299萬元慰問金。

今年端午節前夕，基金會再度攜手雲林科技大學慰問72戶弱勢家庭，發放慰問金36萬元，為鄉親送上溫暖與祝福，讓愛與善的力量持續在雲林傳遞下去。

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