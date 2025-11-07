雲科大榮獲大學永續公民獎第一名肯定

國立雲林科技大學榮獲《天下雜誌》「天下大學永續公民獎」，公立技職大學組第一名。（記者劉春生攝）

▲國立雲林科技大學榮獲《天下雜誌》「天下大學永續公民獎」，公立技職大學組第一名。（記者劉春生攝）

《天下雜誌》於二零二五年十一月七日舉辦「天下大學永續公民獎」（原USR大學公民獎）頒獎典禮，國立雲林科技大學在全國大專校院中脫穎而出，榮獲「公立技職大學組第一名」，由張傳育校長親自出席並代表領獎，相較二零二四年名列第五，今年名次大幅躍升，展現學校在永續發展與社會實踐上的深厚實力與卓越成果。

《天下雜誌》之「天下大學永續公民獎」從大學治理、教學承諾、社會參與與環境永續等面向，透過四十項指標評估全國大專校院的永續表現。雲科大能在眾多學校中拔得頭籌，關鍵在於長期推動「五化策略」-特色化、學術化、產學化、國際化、精準化-作為校務發展核心，並創新導入自主開發的「永續履歷認證系統」。此系統運用AI與大數據分析，協助全校師生追蹤個人永續行動，形成具指標性的「數位永續檔案」，不僅提升永續能見度，也鼓勵更多行動參與，實現校內外的永續價值循環。

張傳育校長提到：「雲科大以「智慧、創新、永續」為方向，以USR為引擎，將課程帶進社區，把研究連結產業。」他指出，學校以「五化」-特色化、學術化、產學化、國際化、精準化-為發展主軸，透過教學創新與USR行動深化教育本質，讓學生在學習過程中理解責任與共好，實踐大學作為社會公民的使命。

此次榮獲第一名，不僅象徵外界對雲科大永續實踐成果的肯定，更見證學校多年耕耘的累積。未來，雲科大將持續秉持「務實致用、創新創造」的精神，深化永續治理、推動社會連結，讓教育的力量持續在雲林發光，也為台灣的技職教育開創更具永續價值的新篇章。