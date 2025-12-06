雲科大歡慶35週年校慶 以AI創新領航技職新局

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國立雲林科技大學今日舉行35週年校慶大會，以「35載領航技職 AI再創雲科新局」為主題，象徵邁入發展新里程碑，也展現技職教育融合AI創新的成果。今年校慶兼具活力、創新與永續，從典禮內容到活動規劃皆展現出學校軟硬實力的全面升級。校長張傳育表示，雲科大創校以來秉持「務實致用、創新卓越」精神，在國際排名、產學合作與永續治理等領域成績亮眼，未來將以「智慧、永續、國際化、實踐」為核心，推動校務治理與人才培育邁向更高層次。

廣告 廣告

雲科大35週年校慶典禮校長張傳育致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

35週年系列活動自11月中旬展開，社團舞展活動由二位副校長及研發長開舞，而今日大會則由張傳育校長以「飛越雲夢湖」揭開序幕，象徵雲科大持續跨越與創新。典禮特別邀請畢業30年以上校友及創校第一屆教師返校，見證學校成長並凝聚跨世代情感。會中同步頒發教學、研發、輔導、服務等優良教師、績優員工與傑出校友獎項。今年並首次依新訂「獎勵新聘優秀教師作業要點」進行頒獎，共14位教師獲獎，最高獎勵者三年可獲108萬元，以吸引更多優秀人才加入，強化教研能量。

雲科大35週年校慶校友會紀念酒。（圖／記者洪佳伶攝）

114年校慶活動內容豐富，包括創意市集、社團嘉年華及趣味十足的「校慶拋繡球」活動，營造熱鬧校園節慶氛圍。雲科大同時以行動實踐USR理念，約120個攤位響應「裸買裸賣」，從源頭減少一次性垃圾，打造大型活動永續示範場域，成為技職校院推動綠色行動的典範。

獎勵新聘優秀教師-3年最高108萬。（圖／記者洪佳伶攝）

配合校慶，學校舉辦雙向創新育成活動，邀請高中職師生參訪各系教學特色與研發成果，並與校內師生共同參與園遊會及嘉年華，促進技職教育向下扎根。校友餐敘及紀念酒發表會也於今日登場，邀請校友回家，共同見證雲科大的成長與蛻變。雲科大35週年系列活動在熱鬧與溫馨中展開，展現學校堅實的創新實力與永續發展動能，未來將在既有基礎上持續突破，邁向更具國際影響力的新篇章。