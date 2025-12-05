雲科大研發成果展 百餘作品展現研發能量

雲林科技大學五日於雲泰表演廳舉行研發成果展，由副校長張艮輝及與會貴賓連袂開幕，展出作品達一二○餘件。(記者陳正芬攝)

記者陳正芬／雲林報導

雲林科技大學五日於雲泰表演廳舉行研發成果展，由副校長張艮輝及與會貴賓連袂開幕，展出作品達一二○餘件，涵蓋產學處的高教深耕計畫、專業中心、創新育成中心、創新創業、院系研發成果及職人實作體驗區等，充分展現校方多元研發能量。

副校長張艮輝表示，成果展為三十五週年校慶暖身，所展示無人機可飛行距離達八百公里、置空時間八小時、上升高度達四千公尺，可說是最先進無人機。此外，資工系林建州老師團隊展示AR科技影像分割技術，協助弱視患者安全行走。

機械博士施國亮老師說，雲科大團隊研發四點二米、重五十公斤、航速一百二十公里無人機，目前已有六家廠商與校方洽談合作計畫。(記者陳正芬攝)

機械博士施國亮老師說，雲科大團隊研發四點二米、重五十公斤、航速一百二十公里無人機後，朝五點二米、七十五公斤、一千公里航速無人機製作邁進，目前已有六家廠商與校方洽談合作計畫。雲科大雖無飛機系、無人機開發比他校晚，但有九位老師均是航太系畢業，這一年內已迎頭趕上，讓國人感到驚艷。

電子系蘇慶龍老師團隊研發「車輛環景影像系統」，提出以GPU為核心的高解析度3D環景影像技術，達成自由視角、高相容性的車用3D環景系統。視傳系陳芳如老師團隊「麻園炭竹金－綠色商品與包裝」作品，運用古坑麻園在地農業剩餘資材「烏殼綠竹」燒製竹炭，結合循環經濟與品牌開發竹炭除臭包、線香組、擴香石等綠色商品。

此外，電機工程系林家仁老師與賴俊吉老師團隊研發「自動掃落葉機器人」、「智能還書機」等多件亮點成果，皆展現師生於科技創新與跨域整合的豐碩成果。展場亦規劃「職人實作體驗區」，提供自動手足球、雙足機器人及永續木盤DIY等體驗活動，歡迎各界踴躍蒞臨參觀。