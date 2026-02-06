雲科大科研突破 量子黑科技整治環境

雲科大科研突破：量子「黑科技」整治環境。（記者劉春生攝）

隨著全球對環境永續的標準日益嚴苛，如何處理「難分解汙染物（Recalcitrant Pollutants）」成為環境整治的重大挑戰。國立雲林科技大學化學工程與材料工程系陳凌哲教授團隊，結合尖端奈米科學與量子技術，成功開發出高效能的「量子點複合光觸媒材料」。該團隊日昨舉辦成果發表會，展示量子效應如何為綠色能源與環境整治帶來革命性的突破。

突破傳統極限：以量子點啟動綠色整治

奈米科學的應用已深入電子產品與生醫領域，但在環境整治上仍有巨大潛力未被開發。陳凌哲教授指出，傳統環境降解技術往往面臨成本高、對低濃度汙染物吸附力差，以及光能利用率低等瓶頸。

此次發表的成果聚焦於「量子點材料（Quantum Dots）」的特殊物理化學特性。研究團隊透過簡易的奈米維度材料製備技術，利用量子侷限效應（Quantum Confinement Effect）調控材料能隙，成功研發出新型異質光催化量子點材料。這項技術不僅能大幅提升對「難分解環境汙染物」的處理效能，更引入了綠色化學思維，從源頭降低材料製備使用成本並減少二次廢棄物的產生。

四大技術關鍵：讓光能變身「環境清道夫」

為了讓量子點材料在實際環境中發揮最大效益，陳凌哲教授團隊在光觸媒技術上取得了四大關鍵進展：

一.擴展光譜利用率：突破傳統材料僅能吸收紫外線的限制，大幅提升對可見光的利用率，讓太陽光能成為更有效的驅動力。

二.精準捕捉汙染物：增強光催化劑對環境中低濃度目標汙染物的吸附能力，即使是微量毒素也能被有效鎖定。

三.提升反應效率：透過異質結構設計，顯著提高了光生電子（e-）與電洞（h+）的分離效率，防止能量流失。

四.加速降解機制：加快了表面活性氧物種（ROS）的生成速率，這正是快速分解環境有機汙染物的關鍵「因子」。

學術與產業雙贏：邁向永續環境

陳凌哲教授表示：「引進綠色量子點材料新技術是未來的必然趨勢。我們不只是在實驗室裡研究量子效應，更致力於將奈米科技產業化，解決真實世界的環境問題。」

這項研究成果標誌著雲科大在綠色能源科學領域的重要里程碑，展示了如何利用物質本身的量子特性來實現環境資源的再利用。成果發表會將詳細解說量子複合材料的製程技術及其在環境汙染物降解上的實際應用數據，歡迎產官學研各界先進蒞臨交流。