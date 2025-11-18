雲科大穩居全球最佳大學排名「台灣前十強」

雲科大穩居「台灣前十強」，U.S. News 二零二五全球最佳大學排名發布，持續領跑國內眾多大學。（記者劉春生攝）

國際高等教育界具高度公信力的「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report），近日公布「二零二五全球最佳大學排名」（Best Global Universities Rankings）。國立雲林科技大學（YunTech）憑藉穩健的學術研究實力與國際影響力，持續佔據國內前十強席位，並再次展現領先國內眾多國立大學的卓越地位。

U.S. News 全球最佳大學排名以衡量學術研究質量和全球聲譽為其核心指標。面對全球高等教育的激烈競爭，雲科大能夠連續入榜台灣前十名，不僅鞏固了其科技大學的龍頭地位，更突顯學校在工程科技與跨領域研究上的顯著成就。

【雲科大 二零二五 U.S. News 學科排名亮點】

雲科大在學科領域的研究表現尤其傑出，多個重點學科在全球排名中取得進步，躋身世界頂尖行列：

‧工程類 (Engineering)：全球排名 #四百七十

‧電腦科學 (Computer Science)：全球排名 #三百九十二

‧電機與電子工程 (Electrical and Electronic Engineering)：全球排名 #三百五十四

‧環境生態 (Environment/Ecology)：全球排名 #九百六十七

國立雲林科技大學校長張傳育表示：「雲科大能夠持續穩居台灣前十名，並在眾多國立科技大學及一般大學中保持領先地位，是對全校師生長期以來在教學創新、產學合作及學術研究品質上不懈努力的最佳肯定。」

張校長強調，學校將繼續秉持「以科技研發和創新服務推動 YunTech 成為負責任的智慧型大學」的願景。未來將持續透過科研產業化、學習多元化、資源永續化、決策敏捷化及品牌國際化等策略，全面提升學術影響力，優化教學環境，並將高質量研究成果有效轉化，為社會永續發展做出更大的貢獻，穩步朝向國際頂尖大學的目標邁進。

資料來源：U.S. News 二零二五全球最佳大學大學排名

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/taiwan