雲科大繪本列車駛入溝壩國小 學童聽故事遊「紅壇」傳承百年過爐文化

為了讓雲林特有的百年民俗文化向下扎根，國立雲林科技大學智能地域設計服務研究中心前進校園，與斗六市溝壩國小合辦「《紅壇聖域》繪本說故事」活動。由文資系王瀞苡副教授帶領團隊，透過生動的繪本導讀與趣味互動，引領五年級學童認識「五股開臺尊王過爐」這項無形文化資產，讓在地學子從聽故事中，重新認識家鄉珍貴的信仰文化與歷史記憶。

活動由雲科大文化資產維護系副教授王瀞苡帶領團隊進行。由二位姐姐研究生，陳映蓉與何宣儀展現絕佳默契，將原本嚴肅的民俗儀式轉化為活潑有趣的繪本故事，引領學生彷彿身歷其境般踏上這條百年香路。現場穿插的有獎徵答環節更讓氣氛嗨到最高點，學童們興致盎然、踴躍舉手，展現對在地文化的濃厚興趣。

「文化能否被記住，往往取決於孩子閱讀的第一本家鄉故事。」王瀞苡副教授感性地表示，五股開臺尊王的故事不只是歷史，更是孩子理解家鄉的重要起點。團隊希望透過繪本，讓文化資產以最親近的方式走進教室，當孩子翻開書頁，這些民俗記憶便能成為他們心中的情感風景，進而願意將這些故事繼續傳頌下去。

《紅壇聖域》繪本由王瀞苡副教授著作、研究生繪製，採圖文並茂且附帶注音的設計，不僅適合小學生閱讀，更是親子共讀、祖孫傳承在地記憶的最佳讀物。

雲科大智地中心表示，這項巡迴活動象徵大學與在地小學的緊密連結，繼石龜國小、鎮西國小後，溝壩國小為第三站，下一站預計於1月22日前往聯美國小。透過持續的校園推廣，期盼為雲林的孩子們種下文化的種子，讓地方的歷史記憶在下一代身上繼續發光。。