雲科大設計營 練習生秀創意

國立雲林科技大學創意生活設計系於二零二六年寒假舉辦第二十屆創意生活設計營《創SHOW》，活動自民國一一五年一月二十五日至一月二十八日，為期四天，邀請全國高中職學生齊聚雲科大，透過設計實作與團隊合作，體驗創意生活設計的多元面向。

此屆營隊以「偶像練習生選秀」作為整體活動包裝主題，將設計學習轉化為一場創意舞台，參與學生化身為創意練習生，在密集的課程訓練與團隊任務中，不斷累積設計實力，最終站上屬於自己的創SHOW舞台，展現學習成果。

此次營隊規劃多項特色手作課程，結合材料操作、設計思考與生活應用，引導學生從「做中學」，理解設計的可能性。主要課程包含：

小夜燈〈夜live閃光秀〉：學習燈具結構與光影配置，打造兼具實用與氛圍感的小型燈具作品。

陶藝〈筷子給你-筷架給我〉：透過陶土捏塑，設計具個人風格的生活器物，體驗手感與造型的結合。

金工〈鍛造出你的偶像印記〉：操作金屬工具，從設計到成形，完成象徵個人風格的金工作品。

印章〈練習生A段班認證〉：以刻印實作，培養細節觀察與設計精準度，製作專屬識別印章。

除了手作課程外，營隊亦安排展場設計體驗、設計工作營成果發表，讓學生將作品轉化為展示內容，學習整體空間規劃與視覺呈現。

為強化學員之間的互動與團隊精神，營隊期間穿插多項團競、團康活動與晚會，讓學生在輕鬆的氛圍中建立默契，並透過舞台展演與成果發表，培養自信與表達能力，完整體驗「創意不只是作品，更是一種溝通與合作的過程」。

創意生活設計系主任謝修璟表示：「《創SHOW》不只是一場營隊，更是一個讓學生嘗試、成長的舞台。我們希望透過偶像練習生的概念，讓學生在實作與合作中發現自己的潛能，理解設計其實源自生活，也能回應社會與人群的需求。期待每位參與的學生，都能在這四天中找到屬於自己的創意定位。」(見圖)

雲科大創意生活設計系自二零零六年成立以來，致力於培育結合文化、生活與產業的創意設計人才，專業內容涵蓋文化創意、社區參與、生活設計與展場規劃等多元領域。未來亦將持續辦理相關營隊與推廣活動，歡迎對設計與創意有興趣的全國高中職學生踴躍參與，共同開啟屬於自己的創意舞台。