雲科大「創意生活設計營《創SHOW》」 引領高中職學生創意登場（圖／國立雲林科技大學提供）

國立雲林科技大學創意生活設計系於2026年寒假舉辦第20屆創意生活設計營《創SHOW》，邀請全國高中職學生，將設計學習轉化為一場創意舞台，理解設計的可能性，並站上屬於自己的創SHOW舞台，展現學習成果。



營隊以「偶像練習生選秀」作為整體活動包裝主題，參與學生化身為「創意練習生」，設計出自己的創意舞台。營隊規劃多項特色手作課程，結合材料操作、設計思考與生活應用，引導學生從「做中學」，理解設計的可能性。

主要課程包含：小夜燈〈夜live閃光秀〉：學習燈具結構與光影配置；陶藝〈筷子給你・筷架給我〉：透過陶土捏塑，設計具個人風格的生活器物；金工〈鍛造出你的偶像印記〉：操作金屬工具，從設計到成形，完成金工作品。印章〈練習生A段班認證〉：以刻印實作，培養細節觀察與設計精準度，製作專屬識別印章。

創意生活設計系主任謝修璟表示：「《創SHOW》不只是一場營隊，更是一個讓學生嘗試、成長的舞台。我們希望透過偶像練習生的概念，讓學生在實作與合作中發現自己的潛能，理解設計其實源自生活，也能回應社會與人群的需求。」