雲科大35歲 辦系列活動

校長張傳育（右一）與貴賓切蛋糕慶祝校慶。



（記者劉春生翻攝）

35載領航技職AI再創雲科新局」，國立雲林科技大學舉行35週年校慶大會由校長張傳育主持，並以「35載領航技職AI再創雲科新局」為主題，象徵學校邁入重要里程碑，同時展現技職教育與AI創新上的領先實力。今年校慶活動兼具活力、創新與永續精神，展現雲科大軟硬實力的全面升級。歷任校長林聰明、侯春看均回校一同同慶。

雲科大自創校以來，以技職教育領航者自許，迎接AI浪潮之際，積極將創新思維與智慧科技融入校務發展。35週年系列活動自十一月中旬展開，校慶週社團舞展活動由二位副校長及研發長開舞，當日則由張傳育校長以「飛越雲夢湖」揭開序幕，象徵雲科大持續突破與創新的精神。校慶大會亦特別邀請畢業30年以上校友與創校第一屆教師返校，共同見證學校發展，凝聚跨世代情感。典禮中同時頒發教學、研發、輔導、服務等優秀教師、績優員工及傑出校友獎項，感謝師長與校友的長期投入與貢獻。另為提升學校教學研究水準，延攬國內外學術成就卓著學者，該校新訂「獎勵新聘優秀教師作業要點」，依該要點獎勵級別及年限之不同，每月增發三萬至五萬元獎勵金；此次頒贈獎勵新聘優秀教師共計14位，其中最高獲獎者可得三年108萬元之獎勵金。

114年校慶活動豐富多元，包括創意市集、社團嘉年華及趣味「校慶拋繡球」等節目，增添節慶熱鬧氣氛。雲科大同時以行動落實USR理念，約一百二十個攤位響應「裸買裸賣」，從源頭減少一次性垃圾，為大型活動樹立環保新典範。