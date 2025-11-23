雲科工攜手企業捐專車強化社福量能 張麗善：讓脆弱家庭不再被距離孤立

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林科技工業區廠商協進會於今(23)日在古坑舉辦「邁向永續，綠動未來」健走活動，結合企業、學界與縣府力量，以行動展現永續承諾。活動中，多家廠商共同捐贈「脆弱家庭服務專車」給雲林縣政府，縣長張麗善親臨受贈並肯定企業善舉，強調此舉將立即提升弱勢服務動能、縮短偏鄉距離，為雲林社福注入強心針。

雲科工協進會在古坑辦健走，張麗善肯定活動精神，感謝企業長期支持地方發展。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善表示，雲林幅員廣大、鄉鎮距離遠，基層社工常需奔走山海，服務專車的到位，不只是一輛車，更是「能到、敢到、到得了」的社福承諾。她感謝雲科工協進會歷任理事長率領企業連年投入地方，也感謝此次廠商們再度伸手相助，以最務實的方式支持縣府守護脆弱家庭，讓關懷不因地理限制而中斷。

她指出，雲林自然環境優美，近期涼爽氣候適合健走，但真正溫暖人心的，是企業與學界願意並肩推動永續發展。健走活動不僅倡導健康生活，也象徵產官學攜手前行的力量。張縣長強調，員工健康是企業最重要的資產，鼓勵企業持續推動運動與紓壓機制，讓工作者在生活與職場間取得平衡，共同打造健康城市。

面對國際局勢變化，張麗善也談及美國近期高關稅政策可能帶來的衝擊。她表示，縣府將攜手國立雲林科技大學協助廠商掌握趨勢、提前因應，並持續推動雲林農產從生產、加工到行銷的全面升級，提高附加價值、穩定產銷結構，陪伴產業面對挑戰、抓住新機。

雲科工廠商聯合捐贈「脆弱家庭服務專車」給雲林縣府，社會處長林文志代表受贈。(記者廖承恩翻攝)

活動現場亦展現豐碩的產學合作成果，多家企業以實際行動回饋地方，共同捐贈的服務專車由社會處長林文志代表受贈。林處長指出，社工的腳步從不曾因道路遙遠而停下，但有了專車，服務能更深、更快、更貼近民眾，讓弱勢家庭享有更穩定的支持。他感謝企業長期站在縣府身旁，讓社會安全網更加堅韌。

張麗善最後強調，企業善舉不僅讓縣府看見力量，更讓需要的人看見希望。未來縣府將與產官學界持續攜手，以永續、韌性與溫度為核心，打造一個讓每一位縣民都能被看見、被接住的雲林。