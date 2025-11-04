雲端供應商狂撒錢！ 台灣成AI肥沃三角洲

台北市 / 綜合報導

全球正以前所未有的速度，在建置大型AI資料中心，八大雲端服務供應商，2025年總計要砸下4200億美元的資本支出，明年還將再砸5200億美元。而這龐大的支出，超過六成是用來採購伺服器相關產品，能跟誰買呢？就是台灣了，有專家分析，台灣可以說是，AI資金大水庫下的肥沃三角洲，也帶動相關廠商的營收屢創新高！

一座座巨大的資料中心，在草原、沙漠、郊區拔地而起，成了美國最新的，基礎建設狂潮，這個時代建造的不再是高速公路，而是連結AI時代的神經網路，攤開數據來看，八大雲端服務供應商包括美國的Google、亞馬遜、Meta、微軟、甲骨文以及中國的騰訊、阿里巴巴、百度。2025年總資本支出預計突破4200億美元，年增61%，相當於前兩年總和，2026年再增24%至5200億美元。

而這龐大的AI資金洪流，流向台灣，陳子昂說：「資料中心裡面

高達60%是採購伺服器，那我們都知道台灣的伺服器佔全世界80%幾，尤其是AI伺服器，台灣的AI伺服器占全世界90%。」專家分析，台灣宛如承接了，AI資金大水庫下的肥沃三角洲，帶動營收屢創新高。

台積電是AI三角洲的基石，所有主流AI晶片都仰賴它的3奈米、5奈米，先進製程與CoWoS封裝技術，2025年營收可望達1000億美元，到2030年營收更有望上看1800億美元。

聯發科在邊緣AI與客製化晶片市場快速崛起，為三角洲增添多元化成長動能，鴻海作為輝達GB200與GB300最大供應商，2025年營收預估成長25%至620億美元，AI占比超過30%，其他包括廣達、緯穎、神達、技嘉以及散熱、高速互聯等技術都在AI供應鏈中搶佔高價值環節。

邱達生說：「我們國內的廠商因為有這個比較頂尖的技術，而且在國際市場上難以取代，那應該在近期到未來的五年都是可以大展鴻圖。」

陳子昂說：「在未來這五年伺服器的平均增長幅度，平均算下來每年能增長5%，我們又是世界第一，所以台灣在AI基礎建設裡面，我們能夠嘗到龐大的商機。」

專家看好，AI正處十年技術週期開端，2025至2030年累計資本支出，超過2.2兆美元，相關商機儘管火熱，但才剛起步，離泡沫化還很遠。

