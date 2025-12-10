雲端大廠訂單優於預期、HBM 長期供不應求 全球記憶體大搶料 結構性翻轉

記憶體大缺貨，報價大漲，全球掀起一波「記憶體搶料戰」，業界分析，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價上升周期將一路延續到2026年底，主因包括雲端服務供應商（CSP）訂單優於預期、高頻寬記憶體（HBM）長期供不應求、以及原廠產能擴張有限、偏向製程升級而非大舉擴產。

這陣子記憶體價格到底漲了多少？業界統計，過去一年以來，DRAM價格大漲了3.19倍、NAND晶片上漲1.93倍；如果把時間縮短至近半年，DRAM報價則上漲2.8倍、NAND也漲了1.64倍，即這半年來的漲幅相當於過去產業一個循環的高度。

業界指出，這一波記憶體價格暴漲不是景氣循環反彈，而是結構性翻轉，起因於供給端開始錯位，三星、SK海力士、美光等三大記憶體製造商近兩年把資本支出大量轉往高頻寬記憶體（HBM）與DDR5，為的是搶下雲端服務商與AI伺服器訂單，結果造成舊有DRAM與NAND晶片產能不足，尤其AI訓練與推論吃記憶體「如喝水」，主要雲端服務商瘋狂下單，直接擠壓PC、手機、甚至一般伺服器供貨。

在NAND晶片端，研調機構報告顯示，11月合約價全面暴漲，平均漲幅逾20％，高容量TLC產品更出現逾60％漲幅，主因原廠把產能優先留給企業級固態硬碟（SSD）與高毛利產品，壓縮一般消費級與中低階容量供給，預期價格強勢至少延續到2026年。

DRAM指標廠南亞科在這一波多頭行情受惠大，11月營收首度站上百億元大關、年增逾三倍，面對DDR4報價「從年初到現在翻了好幾倍」的行情，南亞科陸續把部分產能拉回生產DDR4，支應緊急需求，公司估計，此波漲勢到明年第2季後才有望收斂。

模組廠威剛董事長陳立白直言，這次記憶體缺貨是「20年來最嚴峻的一次」，客戶實際拿到的貨量僅原本訂單約三成，並強調這不是重複下單，而是「有錢也買不到貨」。

他補充說明，目前現貨價已一飛沖天，合約價上漲至少持續兩到三季，明年上半年貨都得「省著賣」，優先供應策略性客戶。

群聯執行長潘健成表示，此波NAND晶片報價漲勢「前所未見」，主因在於原廠多年來對NAND晶片投資保守，加上AI推論（Inference）對儲存需求爆發，導致供給極度吃緊。

他認為，企業為了讓砸下重金建置的GPU產生收益，只能持續「用電力換出更多數據」，直接帶動Flash用量倍增，這樣的循環可能持續數年。

