雲端發票中1000元 卻慘噴1.6萬！一票苦主崩潰現身

一名網友收到假冒「momo購物網」的雲端發票中獎郵件，通知中了1000元，依指示輸入信用卡資料後，慘遭詐騙1萬6680元，貼文曝光後引發熱議，還釣出一票苦主；另有網友提醒，若連結要求輸入信用卡號、銀行帳號或驗證碼，絕對是詐騙，正確做法應透過財政部電子發票整合服務平台或官方App查詢中獎資訊。

原PO昨（26）日於臉書社團「爆料公社公開版」發文指出，收到一封假冒momo購物網的雲端發票中獎郵件，中獎金額為1000元，依照網頁指示操作，輸入信用卡資料後，立即遭詐騙1萬6680元，她懊悔表示「我太笨了！」

在社群Threads上也有網友分享相似經驗，表示收到假冒中獎通知時，若連結要求輸入信用卡號、銀行帳號或驗證碼，絕對是詐騙，要立即停止操作，提醒發票中獎應直接至財政部電子發票整合服務平台，或官方App查證中獎資訊。

網友紛紛留言，「我也被騙了，發票號碼都一樣，怪不得信用卡客服被打爆」、「我也收到中1000元通知，一看到要卡號，立馬登出」、「去財政部App查根本沒中獎」、「用任何理由叫你輸入信用卡資訊的都是詐騙」、「請愛用雲端發票，若有中獎獎金會自動匯入個人帳戶」。

此外，momo官網與財政部均提醒民眾遵守3不原則，包括不點擊來路不明連結、不提供任何帳戶或信用卡資料、不下載附件，若不慎輸入資料，應立即聯繫銀行進行掛失或止付，並保存交易截圖向警方報案，同時也要確認寄件者是否為財政部官方信箱（einvoice@einvoice.nat.gov.tw），以保障自身財務安全。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

