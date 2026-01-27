雲端發票中1000元！她興奮領獎 卻慘噴1.6萬

民眾點進詐騙集團的信件連結，慘被騙錢。（示意圖／pexels）





最新一期發票近日開獎，有民眾收到momo購物平台的「雲端發票中獎1000元」電子郵件通知，依照指示領獎後，卻瞬間被騙走1.6萬元，才知道遇到的是詐騙集團。事實上，momo購物平台在1月23日就公告提醒，有不法分子假冒平台名義，寄送發票中獎詐騙郵件，誘導民眾輸入信用卡號等個資，請民眾務必提高警覺。

收發票中獎信 連結一點慘噴1.6萬

有民眾在臉書社團「爆料公社公開版」發文，表示收到發票中獎的電子郵件，內容顯示雲端發票中了1000元，他點擊信中連結進入看似財政部的網站，不疑有他地按照指示操作，結果就被騙了1萬6680元，直呼「我太笨了，輸入信用卡資料。剛查證momo官網，早在1/23就有公告說明了。」

廣告 廣告

貼文一出，不少網友也說有遇到過，「他要我輸入信用卡，我就覺得不對了...」「我也有收到中獎」「前陣子也收到遠通的什麼停車費37元，差點就輸入信用卡付款了」「這個做得真的很像，所以防不慎防，我上一期也收到一個是寫pchome的」「網頁做得很像真的...」；也有人提醒「只要是要輸入信用卡就是有詭了」。

momo購物平台23日在官網公告，近期發現有不法分子假冒「momo 購物平台」名義寄送「發票中獎」詐騙郵件，誘導民眾點擊信中連結，進入偽造網頁並輸入信用卡卡號等個人敏感資料，具有高度風險，請務必提高警覺。

警語提醒及事實查證管道：

●請務必確認寄件者信箱是否為「財政部電子發票平台」官方信箱：einvoice@einvoice.nat.gov.tw

●如需確認發票資訊，建議透過財政部官方網站查詢資訊：https://www.einvoice.nat.gov.tw

●切勿點擊陌生連結、下載附件或提供敏感資料。

●提醒您保持警覺，避免財產損失。如有疑問，請立即撥打momo客服電話查證或165反詐騙專線通報。

更多東森新聞報導

男曾偷80萬禮金！翻中央山脈假冒「金鑰匙」詐財

以為詐騙！南屯男買生活用品 竟抽中千萬精品宅

獨家／婦當鋪借錢匯詐團 假老公打電話遭警識破

