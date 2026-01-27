雲端發票中1000元 苦主1舉動慘噴1.6萬：我太笨了

【緯來新聞網】詐騙手法日新月異，民眾若一不小心，很可能就踏入陷阱。近日有大批網友反映，收到「momo購物網」的中獎電子郵件，實際上是詐騙網站，有苦主就因此被盜刷1.6萬，引發一番討論。

網路詐騙頻傳，且手法越來越高明。（示意圖／翻攝自pexels）

114年11-12月統一發票在日前開出，與此同時詐騙集團也蠢蠢欲動。一名女網友在「爆料公社公開版」透露，昨（26日）收到雲端發票中獎1000元的E-mail通知，點進去連結發現是財政部網站，她沒有懷疑就按指示操作，輸入了信用卡資料，結果被騙16680元。事後查證才發現，「momo購物網」官網早就有公告說明，只能怪自己太笨沒注意，因而損失一大筆錢。

有網友收到假冒的財政部網站。（圖／翻攝自爆料公社公開版臉書）

經歷曝光後，掀起熱議，網友紛紛留言，「這釣魚信件很用心欸，但網域露餡了」、「這個詐騙招式做的滿細的，應該有更新，發票開獎就開始釣魚」、「哦！這下虧大了」、「做得跟真的一樣」、「現在詐騙真的越來越難分辨了」、「頁面做得很專業」。



另外，還有許多人表示有收到，「我也有收到耶！但幸好我有打去momo客服確認」、「我也收到～還好我老公說是詐騙直接封鎖」、「我上個禮拜也有收到一樣的信件，我覺得內容怪怪的，就沒有理它了⋯⋯」。



事實上，「momo購物網」有發公告提醒，不法分子正假冒平台名義寄送「發票中獎」郵件，誘導民眾進入偽造網頁，強調應確認寄件者是否為財政部官方信箱（einvoice@einvoice.nat.gov.tw），若有疑問應立即撥打165反詐騙專線，或向平台客服查證。

