雲端發票使用率增！藍委憂：捐發票變少了

▲財政部說，2025年度雲端發票開立張數已達63.31億張，使用率提升至64.55%；統一發票兌獎APP下載使用人次突破743萬，其中透過網路兌獎的比率達55.07%，均較前一年明顯成長。（圖／記者張嘉哲攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院財政委員會28日邀請財政部長莊翠雲，針對「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告。根據財政部說明，2025年度雲端發票開立張數已達63.31億張，使用率提升至64.55%；統一發票兌獎APP下載使用人次突破743萬，其中透過網路兌獎的比率達55.07%，均較前一年明顯成長。不過國民黨李彥秀卻提到一現象。

李彥秀指出，財政部近年積極推動雲端載具，同時也鼓勵民眾透過設定或口述「愛心碼」，將電子發票捐贈給弱勢團體，並設置「愛心溫度計」網站，即時呈現捐贈狀況，理念值得肯定。然而，實際執行成效仍有明顯落差。

李彥秀表示，過去在街頭或便利商店櫃檯，常可見到裝滿發票的捐贈箱，民眾隨手捐出發票，累積不少善意；但隨著電子載具普及，目前實體捐贈箱的發票量幾乎不到過去的三分之一。她強調，這並非民眾愛心減少，而是電子載具使用率已接近七成，現行「愛心碼」制度使用率卻偏低，導致公益捐贈受到衝擊。

李彥秀進一步指出，創世基金會長年以「順手捐發票，救救植物人」作為重要募款來源，但根據基金會統計，113年募集的發票數僅約4,100多萬張，較高峰時期減少六成，中獎金額更縮水近一半，幾乎等同於服務對象全年尿布費用，已對照護服務造成嚴重影響。

她也批評，政府近年營業稅超徵，但在電子發票快速普及下，財政部未同步編列足額的統一發票獎金，導致社福團體只能仰賴志工在街頭勸募，甚至讓身心障礙者在寒風中販售商品，財務壓力雪上加霜。

對此，李彥秀表示支持財政部今年提出「優先增開雲端發票獎、提高中獎機會」的政策方向，並具體要求財政部在現有獎金額度下，比照雲端發票獎的作法，增設「愛心捐贈獎」，鼓勵民眾捐發票做公益，同時保有中獎的小確幸。財政部長莊翠雲則回應，將請相關單位進行研究與評估。

