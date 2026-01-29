雲端發票使用率衝高 李彥秀揪一族群困境：中獎金額短少近一半

立法院財政委員會昨（28日）邀請財政部莊部長翠雲就「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委李彥秀指出，2025年度雲端發票開立張數達63.31億張，使用率提升至64.55%，財政部除了推動雲端載具外，也鼓勵民眾可以透過設定與口述「愛心碼」，將電子發票捐贈給需要的弱勢團體，但她發現不是民眾的愛心變少了，而是電子載具的使用率已經將近七成，雖然財政部有設計「捐贈愛心碼」，但是使用率極低。

李彥秀昨在臉書發文談到，過去在街頭巷尾，或是超商的櫃台，都可以看到許多發票的捐贈箱，大家都可以隨手捐愛心，每次看到捐贈箱滿滿的，真的都得很暖心；但是現在去看，幾乎都不到1/3，心中的感覺真的比今天的天氣還冷。但她說，不是民眾的愛心變少了，而是電子載具的使用率已經將近七成，雖然財政部有設計「捐贈愛心碼」，但是使用率極低。

李彥秀也談到，「順手捐發票，救救植物人」是創世基金會重要的財源，但是根據基金會統計，113年創世基金會募集的發票數，也僅有4100多萬張，較高峰時期短少6成，中獎金額短少近一半，「幾乎就是所有服務對象的尿布錢」，對照護服務造成嚴重衝擊。

李彥秀說，政府超徵營業稅荷包賺飽飽，但是電子發票普及，加上財政部未編列足額統一發票獎金，讓社福團體只能乾瞪眼，僅能靠著志工在街頭勸募發票，財務困境雪上加霜；她也提到，非常支持財政部今年的政策「優先增開雲端發票獎，增加民眾中獎機會」，但也已具體要求財政部，在現有的獎金額度下，比照「雲端發票獎」的作法，增加「愛心捐贈獎」，鼓勵民眾捐贈愛心、分享愛，讓民眾在「做公益的同時也能保有小確幸」。對此，莊翠雲承諾會請財政部進行研究評估。

