雲端發票平台「這天」將維修！暫停服務18小時 影響一次看

生活中心／倪譽瑋報導

幾天後雲端發票平台將暫停對外服務18小時，期間消費者還是可刷載具索取雲端發票，但不能兌獎、歸戶等。（示意圖／資料照）

電子發票整合服務平台，將在12月19日下午到12月20日中午，展開升級維護作業，期間18小時停止對外服務，但營業人端仍可照常開立電子發票，不影響民眾購物消費索取發票；主要影響是超商多媒體服務機（如ibon）的雲端發票服務暫停、統一發票兌獎APP的雲端發票查詢、歸戶、手機條碼申請、捐贈發票暫停。若有任何問題，可致電客服專線0800-521-988。

雲端發票平台19日起維修 民眾還是可刷載具

財政部電子發票整合服務平台（下稱本平台）公告，2025年12月19日（週五）下午6時，至20日（週六）中午12時，將進行服務升級維護作業，期間18小時暫停對外服務。但不影響民眾消費以手機條碼、其他載具索取雲端發票。

一般民眾用雲端發票 哪些功能暫停了？

本平台與統一發票兌獎APP的雲端發票查詢、歸戶、捐贈發票、手機條碼申請服務

超商多媒體服務機（如ibon、FamiPort、OKgo及Life-ET）的雲端發票服務

各領獎據點兌領統一發票中獎獎金

營業人端的雲端發票 哪些功能暫停了？

電子發票傳輸軟體（Turnkey）上傳電子發票

本平台開立、接收電子發票等所有服務

會員載具平台與本平台連線服務

API介接發票相關服務

此外，財政部提醒營業人，需評估收銀機系統（POS）114年11-12月電子發票字軌號碼數量，若有不足，務必於12月18日前向所在地國稅局申請，並於12月19日下午4時前在本平台完成字軌號碼發票取號，確保暫停期間，營業人端POS仍可照常開立電子發票。

資料來源：電子發票整合服務平台

