雲端發票開獎詐騙升溫！momo提醒防詐三招：不點不明連結、不提供敏感資訊、以官方管道查證

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】農曆年前逢消費旺季，詐騙也趁勢升溫。momo富邦媒(8454)表示近期有不肖人士以無差別散佈方式，假冒知名電商平台名義寄送偽造的發票中獎通知，並夾帶疑似偽冒政府平台的連結，誘使民眾點擊後輸入個人資料。momo提醒消費者，詐騙常利用民眾熟悉的品牌名義進行釣魚，請務必提高警覺，收到通知請一律以官方管道查證，降低受騙風險。

momo強調不會要求消費者點擊不明連結或下載附件，也不會要求輸入或提供身分證字號、銀行帳戶、信用卡資料等敏感資訊；若訊息出現上述要求，請立即停止操作並查證來源，避免誤信受騙。

「發票中獎」要求輸入個資請務必查證

momo表示，近期盛行的詐騙訊息主要以「發票中獎」為誘因，並附上偽造的「財政部電子發票整合服務平台」連結，引導輸入資料。momo再次提醒官方發票中獎通知僅提供資訊，不會要求會員透過連結輸入個資或金融資訊。如收到可疑通知，建議回到momo官方網站/APP內查詢或透過正式客服管道查證。

牢記「反詐三不」口訣 守護交易安全

momo提醒消費者落實三項原則，降低受騙風險：

不輕信：收到中獎訊息先檢查寄件者資訊與網域來源，並以momo官網/APP內通知為準。 不點擊：來源不明的連結與附件切勿點開或下載，避免裝置遭植入惡意程式。 不提供：任何要求提供銀行帳號、信用卡資訊、密碼、或操作ATM的指示，請務必提高警覺，切勿輸入任何資訊。

善盡平台責任 momo攜手相關單位共同防詐

momo強調，平台始終將交易安全與消費者權益放在第一位，除持續精進內部資安與風險控管機制，也將配合相關單位推動防詐宣導。momo呼籲民眾若接獲可疑訊息，請保持冷靜、避免操作，並可撥打 momo 客服專線 0800-777-958 或 165 反詐騙專線查證通報，共同築起防詐防線。