雲端聞法 高雄線上讀書會13載
高雄線上讀書會成立13年來，不僅帶動全球聞法風氣，每次國內外有災難，他們也能即時募心募愛，讀書會團隊今天與上人溫馨座談，上人也期許人人要盤點生命價值，作後代子孫典範，人生才有價值。
以讀書會雲朵標誌設計出專屬毛巾，為花蓮光復募心募愛超過上萬條
慈濟志工 呂美雲：「很多事情 你不能想，而是你想了 要馬上行動，一旦有馬上行動的時候，我們都沒想到說 ，會發生什麼事情，可是就衍申了這麼多的善效應。」
證嚴上人開示：「台灣有災難時，就少不了 每一位菩薩，你們及時付出 投入去做，因為大家已經養成了，要做 我就去做 不用再說，師父需不需要(我去做)。」
多年來不僅募心募愛跑第一，讀書會更推出導讀人精進課程，培養更多弘法種子
日本慈濟志工 陳靜慧：「感恩上人 感恩這個團隊，讓我們在這裡 其實，每一個承擔，都是轉化為自己的成長。」
慈濟志工 劉珈妤：「大家都是從不會到會，或者會到非常會，我覺得一路上 一直精進的過程。」
證嚴上人開示：「大家要盤點自己生命的價值，這就是期待人人，常常說 我們做的 ，要讓下一代的人做典範，只要有感人的 你們一定要寫下來。」
「3天就賣210組。」
針線情團隊也用手藝驚艷眾人，讀書會帶動聞法、行善並行，用堅定的信念繼續前進。
