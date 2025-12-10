雲端與資安商機推升！這家上櫃掛牌狂漲20% 上演蜜月行情

財經中心／余國棟報導

仁大資訊董事長林士茵（左5）、總經理陳宏明（左4）率領團隊風光掛牌。（圖／仁大資訊）

仁大資訊（7767）10日以承銷價41元正式上櫃掛牌交易。盤中股價大漲8.3元來到49.3價位，漲幅20.24%，股價最高站上50元關卡，上演蜜月行情，該公司以「從SI到產業解決方案供應商」為中長期主軸，鎖定金融、製造與零售服務三大垂直場域，從客戶痛點出發，將系統整合、雲端與資安能力升級為可複製、可擴張的產業方案組合，帶動營運動能與毛利體質同步提升。

仁大在透過收購金腦數位100%股權，全面擴大FinTech版圖。為加速進軍高附加價值領域，藉由生成式AI結合大數據的研發實力，金腦已在金融場景落地多項模組，包括金融EKYC流程優化、消金授信徵信防詐檢核、金流履歷追蹤與流程機器人控管等；其中「金秘書」AI盡職調查解決方案，可將部分金融業務作業期由30天大幅縮短至2天，為金融業帶來效率與合規雙重紅利。

廣告 廣告

仁大以金融與電信既有大型客戶為根基，持續複製至中南部傳統與高科技製造業，擴大產業市占。公司指出，製造業的全球化供應鏈、設備汰換與資安合規，正帶來從端點到雲端的整體升級需求，仁大將以「顧問＋方案＋維運」的服務模型，結合私有雲、虛擬化、資料治理與零信任防護，協助客戶完成IT與OT的雙軸轉型。

國際調研機構IDC預測，資安市場則在法規趨嚴與威脅態勢升級下，自2024年的4.62億美元擴大至2028年的7.16億美元，CAGR達11.9%。仁大表示，雲端混合環境管理、產業雲與雲端安全已成企業投資重點，疊加IT人力短缺帶動的委外維運趨勢，將為公司從專案導入到長期合約服務奠定結構性機會。

公司於今年3月設立越南子公司，為承接跨國需求，後續亦規劃在泰國、美國、日本、菲律賓等海外市場布局，將台灣優質IT服務輸出海外，成為台商在地建置、跨國維運與資安合規的最大資訊後盾，並逐步服務當地企業，擴大區域營運版圖。

董事長林士茵表示，仁大資訊將以「AI×FinTech×資安」三軌驅動、「在地即時服務＋海外節點」雙軸佈局的策略，持續深化金融、製造與零售服務三大產業的解決方案密度，推進從SI到產業解決方案供應商的轉型進程，持續擴張可預期、可續約、可規模化的營收結構。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國旅回溫出國人次超越疫情前 2026觀光業將迎最強回歸年！

從零到一生意經／疫情重創虧千萬後 蕭明仁靠5招撐過旅遊寒冬

從零到一生意經／昔少年股神跌進旅遊業 蕭明仁中年轉行開啟第二人生

國際盤勢／輝達回檔美光撐盤！聯準會利率會議登場 日韓股市漲跌互見

