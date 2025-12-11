雲端與高階伺服器成長助攻 光寶科11月營收142億元年增14%！

財經中心／余國棟報導

光寶科技11月份全球合併營收142億元，在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動下，年增14%。（圖／光寶科技）

光寶科技 (2301) 11月份全球合併營收為新台幣142億元，在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動下，年增14%。累計今年1至11月合併營收為 1,512億元，年增22%。

雲端及物聯網部門11月份營收佔比達47%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增超過三成。

光電部門營收佔整體之16%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用、以及高階可見光之高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求穩定成長。資訊及消費性電子部門營收佔整體之37%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源出貨穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門年增5%。

