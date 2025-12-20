雲端藏「犯案計畫」預謀半年 博愛特區租屋製爆裂物
偵辦進度，張文躲在博愛特區預謀，他心思縝密，警方從他的雲端中發現「犯案計畫」，時間、地點全都吻合，粗估預謀殺人大約已經半年。張文一月在犯案地點北車旁租屋，在房內製作爆裂物。甚至犯案前兩天，也在中山站旁的旅館提早入住，存放刀械、汽油彈，當成軍火庫。
嫌犯張文犯案前，縱火燒了租屋處，火勢從陽台延燒，房間被消防破門，鄰居拍下這幕，沒料到嫌犯就住在對面，和自己只有一門之隔。
嫌犯張文鄰居：「他好像進來沒有很久，因為我不太了解，那間房子那個房間，有沒有住人。」
張文犯案後，警方他的租處蒐證，查扣相關證物，儘管房內已經焦黑凌亂，但警方在他的租屋處內，發現20公升煤油空桶，24入裝煙霧彈空盒，還有5把刀械，和製作汽油彈材料，嫌犯張文行動心思，相當縝密，不只犯案工具全準備好，鎖定的犯案地點，全都早一步探勘。
根據了解嫌犯在今天一月就已經在博愛特區租下套房，甚至在裡面製作爆裂物，而他犯案前兩天也曾入住中山站的旅館，把裡面當成小型軍火庫。
北車有博愛特區租屋處，中山則選最近旅館入住，張文在租處做好的汽油彈疑似早一步全先放在旅館，警方在旅館內搜出23瓶未使用的汽油彈和一把刀。
並且查扣到關鍵的平板電腦，在張文的雲端中發現了犯案計畫，手法、地點全都吻合，初估計畫大約半年，其中存取權限跟登入帳號都是同一個人，只有張文自己編輯文件，初步排除有共犯。
而他的爆裂物怎麼來，警方追查張文網購蝦皮紀錄，發現他曾購買汽油桶和犯案推車，煙霧彈也是網路買得到，而他的瀏覽紀錄生前曾查過爆裂物、生存遊戲等關鍵字。
張文布局好幾個月精心謀策恐怖殺人計畫，但唯獨他的犯案動機至今仍是問號，留下什麼蛛絲馬跡，警方持續拼湊。
