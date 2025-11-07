雲管處與馬來西亞華旅公會跨國合作 整合南區觀光圈

雲嘉南濱海國家風景區管理處整合南區觀光圈，與馬來西亞華旅公會跨國合作進行踩線交流行程」，展現南台灣旅遊新魅力。（記者李嘉祥攝）

全球觀光復甦與東南亞市場競爭白熱化，交通部觀光署南區觀光圈再次整合出擊，雲嘉南濱海國家風景區管理處與交通部觀光署駐吉隆坡辦事處合作，邀馬來西亞華人旅遊業公會來台進行為期六天五夜的「馬來西亞踩線交流行程」，六日晚間並於臺南舉辦「南區觀光圈與馬來西亞華人旅遊業公會」媒合晚會，透過五十家業者深度行程對接，讓國際產業業者實地體驗台灣南區的自然生態、人文風情與永續旅遊魅力。

踩線團從桃園啟程，途經雲嘉南三縣市，並串聯高雄及屏東，除體驗嘉義布袋好美里船屋生態導覽與摸蛤蜊濕身秀、北門井仔腳鹽田鹽業文化，並到臺南楠西果農之家做果醬，瞭解「從產地到餐桌」永續農遊精神。媒合晚會現場匯集雲嘉南濱海、西拉雅、大鵬灣及茂林等五十位國家風景區管理處代表與觀光圈業者，並聚焦生態旅遊、親子度假、文化體驗與特色伴手等主題；馬來西亞業者對南台灣豐富文化底蘊與慢旅節奏表達高度興趣，並提出未來合作構想。

馬來西亞華人旅遊業公會副總秘書長黃利澤表示，馬來西亞全人口中華人佔近廿五%，深具旅遊市場消費力，台灣一直是馬來西亞華人最喜愛的旅遊目的地之一，期盼透過更多踩線交流與產業合作，讓更多馬來西亞旅客來台體驗，促進雙邊觀光長遠發展。

南區觀光圈國際推廣主辦單位雲嘉南管理處長徐振能指出，馬來西亞為台灣新南向市場重要推動國家，旅客結構穩定消費持續成長；此次踩線重點期望旅行業者發現全新南台灣秘境景點，開創新旅遊商品，也感謝吉隆坡辦事處、馬來西亞華人旅遊業公會支持，也會以此次合作為起點持續推動國際市場策略，串聯品牌、通路與體驗，落實「Taiwan Waves of Wonder台灣魅力驚喜無限」品牌願景，讓更多國際旅客看見南台灣觀光新風貌。