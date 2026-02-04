雲管處鹽續幸福音樂會 情人節登場

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處將於二月十四日情人節當天，於著名景點高跟鞋教堂舉辦「鹽續幸福·浪漫民歌夜」音樂會，結合經典民歌演唱、幸福市集、互動體驗與壓軸二百四十秒煙火秀，邀請全國民眾情人節到嘉義布袋感受高跟鞋教堂的浪漫。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，鹽續幸福音樂會系列活動匯聚音樂、節慶與市集，期吸引不同年齡層遊客到雲嘉南濱海地區旅遊，帶動冬季觀光人潮；音樂會主題呼應農曆年與情人節，除讓民眾感受高跟鞋教堂與布袋海景公園浪漫氛圍，另也邀金智娟、潘越雲、鄭怡、林隆璇與兒子林亭翰、曾淑勤及周治平等民歌手登台演出；同日下午並邀「校長樂團」音樂表演及「姊弟琴深樂團」弦樂演出，還有「泡泡達人秀」互動體驗，精彩可期。徐振能處長說，為提升民眾參與感，特別推出「幸福三部曲」情人節限定活動，第一部「幸福抽好禮」，二月十三、十四日在雲嘉南地區消費滿額，當日憑載具或發票至服務台可兌換抽獎券；第二部「甜蜜市集券」完成情人節小任務如穿著情侶裝、現場公主抱、合照打卡或說告白的話即可獲得百元市集券，可至合作店家憑券折抵，限量三百份；三部曲「心動打卡禮」活動當日至服務台於官方臉書指定貼文留言區，拍下高跟鞋教堂並寫下「一起鹽續幸福吧」即可獲得限量小禮。

徐振能處長指出，音樂會現場「晒幸福市集」聚集多家雲嘉南觀光圈業者，提供多樣化鹽味美食、甜點、飲品與伴手禮，還有雲嘉南咖啡鹽究院「承意咖啡」及高跟鞋教堂仰望館，歡迎大家相揪來布袋高跟鞋教堂聽民歌，順遊觀光魚市採買年節禮品、參觀布袋五四三故事館、布袋海上巴士蛋糕沙灘體驗、走讀好美船屋及好美里3D海洋世界，認識漁鄉養殖產業、植樹造林沙洲故事。