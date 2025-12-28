雲縣中小學奮學獎助學金 頒獎

雲林縣國民中小學奮學獎助學金發放，張麗善縣長感謝企業愛與分享，嘉惠兩百位優秀學子。



（記者劉春生攝）

▲雲林縣國民中小學奮學獎助學金發放，張麗善縣長感謝企業愛與分享，嘉惠兩百位優秀學子。



（記者劉春生攝）

雲林縣政府、雲林縣不動產建築開發商業同業公會與財團法人雲林縣文化基金會共同主辦一一四年度國民中、小學奮學獎助學金頒獎典禮，今二十八日上午在雲林縣政府大禮堂舉行，共頒發六十萬元給兩百位學童每位三千元奮學獎助學金。雲林縣長張麗善、雲林縣不動產建築開發商業同業公會理事長龔坤奇、秘書長周宗正、縣府文化觀光處長陳璧君、縣議員江文登等人到場鼓勵孩子們專心向學，未來也能貢獻社會，持續善的循環。

廣告 廣告

縣長張麗善表示，透過奮學獎助金的發送，鼓勵弱勢家庭學子認真學習，協助圓夢，並可以看到孩童發自內心寫出未來期許，非常地有意義，在這邊要特別感謝不動產建築開發商業同業公會，持續十五年不間斷地辦理獎助金公益慈善活動，期望學子們能獲得更好的學習成果，未來能持續認真努力，日後有能力有機會也能回饋社會、共同為社會盡一份力量。

文化觀光處長陳璧君表示，社會上有很多需要被幫助的弱勢族群、家庭，奮學獎助學金慈善公益活動的持續辦理十分有意義，不僅頒發獎助學金協助許多家庭度過寒冬，亦以期許表讓小朋友盡情發揮分享夢想。在孩童未來期許表中，有一則故事令人動容。在申請的孩童中，來自一歲多即發病導致重度殘障領有身心障礙手冊的國一生小勝，雖然不良於行但其思考邏輯和反應都正常，在國小時也因口齒清晰曾代表班上參加國語朗讀和演講比賽，均獲得佳績。在大家的未來期許目標想當老師、醫師、廚師..等的願望，但小勝的願望卻是我們大家習以為常的生活「正常的走路」，從小發病無法行走，故至今尚未「腳踏實地」過。小勝最近因身體機能異樣而進行手術開刀，期許能快點恢復到開刀前的狀況，就可以坐著電動輪椅的自由行動，不用再勞煩爸爸用輪椅推著我行動。我也會努力讀書勤勞學習，不要讓家人擔心！可以看到這一位孩子不僅懂事貼心也很努力。我們也期望透過獎助學金的頒發協助小朋友平安快樂成長，未來成為另道光照亮他人。

雲林縣不動產建築開發商業同業公會理事長龔坤奇表示，於每年年底均會辦理奮學獎學金頒發活動，至今已邁向第十五年。

而為了鼓勵更多雲林的縣內艱困家庭及熱心服務或勤奮向學的學童，頒發名額也從最一開始的五十位，增加至兩百位。