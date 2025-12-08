雲縣促銷台灣鯛 新北通路相挺

重振台灣鯛品牌聲譽，雲林嚴選把關，在電商平台鋪貨，籲全民支持安心吃。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

高雄誤檢鯛魚排重大疏失，衝擊雲林縣口湖漁類生產合作社與台灣鯛品牌。雲林縣長張麗善八日說，新北市政府伸援手協助銷售鯛魚，雲林縣政府也在電商平台鋪貨，支持優質水產品。

雲林縣政府為重新喚起消費者對台灣鯛的信賴與熱愛，舉辦以台灣鯛為主角的美食饗宴，並推出六道創新料理。張麗善跟著廚師學習台灣鯛魚排料理，鼓勵民眾多食用。

雲林縣口湖漁類生產合作社特助王揮評說，由於事件發生較為短暫，所以池邊收購價格未受波及，目前回收下架商品推估損失一千二百萬元以上，這幾天訂單慢慢回流。

廣告 廣告

張麗善說，台灣鯛是台灣水產養殖中的重要寶藏，是一條可以全魚利用的優質魚種。從冷凍全魚、鮮美的魚片、細膩的魚皮，到即食的蒲燒鯛，台灣鯛在餐桌上呈現多元美味。更重要的是，其魚骨、鱗片與內臟不浪費，製成營養豐富的飼料、肥料、抗氧化胜肽粉及膠原蛋白保養品，全面實踐循環經濟理念。不僅在國內廣泛銷售，台灣鯛還外銷到日本、美國等國家。

張麗善指出，新北市政府六日主動聯繫口湖漁類生產合作社，將透過新北市農會真情食品館、希望廣場、農會超市、漁夫市集、果菜公司等多元通路，協助口湖銷售鯛魚，用行動支持國產魚。

雲林縣政府也整合在地業者於雲林良品電商平台成立台灣鯛魚推廣專區，至少二十種商品供民眾選購。