雲縣公布五固定式測速照相設備 三月十五日正式執法

新建置西螺鎮雲二四鄉道西螺森活武樹園區前測速照相設備。（記者陳正芬翻攝）

記者陳正芬／雲林報導

十次車禍九次快，雲林縣警局為避免因超速違規造成重大交通事故發生，特別針對易肇事路段，新建置五處固定式測速照相設備，為期三個月宣導期後，一一五年三月十五日將正式執行，籲請用路駕駛共同遵守，以免荷包失血。

雲縣警局指出，車輛速度過快，將造成駕駛人反應時間不足、視野範圍縮小、煞車距離延長，導致交通事故增加。新增五處固定式測速照相設備地點，包括一、土庫鎮一五八甲縣道十四點七公里處馬光國小後門。二、麥寮鄉台六十一線西濱快速公路二二三公里處麥寮段。三、西螺鎮雲二四鄉道西螺森活武樹園區前。四、四湖鄉一六○縣道六點八五○公里處施湖村中山西路前。五、斗六市台三線公路二四七公里四五○公尺處榴中派出所前。

新建置麥寮鄉台六十一線西濱快速公路二二三公里處麥寮段測速照相設備。（記者陳正芬翻攝）

以上5處執法設備將展開為期3個月宣導期，於115年3月15日正式執法取締。

縣警局提醒駕駛人，一般道路超速違規罰鍰一千二至二千四百元，超速四十公里以上未滿六十公里，罰鍰一萬二千元至一萬八千元，駕駛人駕駛車輛時，應注意行車速度遵守交通規則，減少交通事故的發生，保障行車安全也守住荷包。