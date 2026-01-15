雲縣力推臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫

為持續推動臺灣布袋戲文化傳承與創新發展，雲林縣政府十四日上午於文化觀光處前迴廊舉辦「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫－劇本創作徵選」頒獎典禮暨「旗艦節目製作演出團隊徵選」宣傳記者會，公開表揚今年度入選之劇本創作者的優秀創作劇本，並同步宣布啟動後續「旗艦節目製作演出團隊徵選」及「經典劇目巡演推廣」等重點計畫，持續深化雲林作為臺灣布袋戲重鎮的文化能量。

活動有縣長張麗善、副縣長陳璧君、文觀處代理處長陳世訓、劇本創作徵選評審陳正雄、雲菁人才創意設計美學培育計畫主持人蔡旺晉、雲科大視覺傳達設計系助理教授陳芳如、數位媒體設計系副教授白乃遠、真雲林閣掌中劇團團長李京曄、昇平五洲園團長林政興及多位布袋戲文化前輩及愛好者共同出席，共襄盛舉。

首波「劇本創作徵選」計畫自公告以來反應熱烈，共徵得六十一件創作，題材橫跨傳統改編、現代議題、奇幻敘事及跨域表現等多元面向，展現臺灣布袋戲創作的豐沛能量。經專業評審委員審慎評選後，最終選出五件入選作品，分別為第一名:周能昌《雲龍風虎掌翻天》、第二名：陳筱郁《蒼穹萍生》、第三名：鍾寧、陳映希《飛魚勇士》及佳作二名：蔡坤福《（無煙無毒快樂幸福）小明給爸爸最有價值的父親節禮物》、廖志堅《扮戲的手》，作為後續旗艦節目製作的重要創作基礎。

縣府亦同步辦理「經典劇目巡演推廣」計畫，經評審徵選後入選團隊名單總計三團隊，為「真雲林閣掌中劇團《開臺英雄顏思齊》」、「真五洲掌中劇團《六合群俠傳》」、「昇平五洲園《穆桂英之降龍木》」，同由張縣長頒發獎狀。未來將透過巡演形式，讓具代表性的布袋戲經典作品走入不同城市與場域，擴大觀眾接觸層面，促進傳統戲曲的世代交流與文化傳承。

縣長張麗善表示，「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫」以系統性方式推動布袋戲創作、製作與推廣，從劇本創作端出發，串聯專業演出團隊，逐步完成舞台製作並推向觀眾，期盼透過完整的創作支持機制，培育具當代表現力與文化深度的布袋戲作品，讓傳統藝術在當代持續發展。

副縣長陳璧君表示，縣府正式對外宣告啟動「旗艦節目製作演出團隊徵選」，將以此次入選劇本為創作基礎，公開徵選具專業製作能力之布袋戲團隊，透過創作陪伴、試演發表與正式演出等階段，完成年度旗艦大戲製作。

此案補助金額依審查委員會核定，每團最高補助新臺幣兩百萬元，總補助經費上限新臺幣六百萬元。縣府期盼透過此機制，促進創作者與表演團隊之間的合作交流，提升作品整體製作水準與舞台呈現品質。

文觀處代理處長陳世訓表示，此次記者會亦同步辦理「雲菁人才創意設計美學培育計畫」宣傳，縣府在推動傳統藝術旗艦製作之外，亦持續從人才培育端著手，強化青年創意能量與在地美學素養的整體布局。該計畫以「創意設計×美學素養×地方文化」為核心理念，透過系統化的課程設計與實作導向訓練，培養設計思維、審美能力與跨域整合能力，強化其在地創新實踐的發展潛能。