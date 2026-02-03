雲縣口湖鄉十三年迎首位衛生所牙醫 偏鄉牙科照護一把罩

雲林縣口湖鄉十三年迎來首位衛生所牙醫師，偏鄉牙科照護一把罩。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣口湖衛生所一月底，終迎來首位常駐牙醫師賴奕卲醫師，擺脫長達十三年口湖鄉無牙科診所或常駐牙醫師窘境，象徵全鄉口腔健康照護邁向新發展，鄉民也不必舟車勞頓致他鄉鎮就診。

口湖鄉自一○二年最後一家牙醫診所歇業後，長達十三年無牙科診所或常駐牙醫師，鄉民須前往北港、四湖、台西，甚至虎尾、斗六就醫，對長者及行動不便者來說相當不便，常駐牙醫師讓偏鄉牙科照護服務更穩定，且有更多發展的可能。

衛生局長曾春美感謝雲林縣牙醫師公會多年來持續投入偏鄉巡迴醫療，定期派遣牙科醫師至口湖服務，長期填補基層牙科醫療的空缺，為鄉親守住口腔健康防線。賴醫師是雲林在地人，在臺大雲林分院服務逾二十年，深感偏鄉牙科資源長期缺乏，因緣際會選擇到無牙科診所的口湖鄉服務鄉親，這心念與行動展現醫者仁心，更是推展雲林偏鄉醫療政策重要標竿。

雲林縣衛生局指出，未來將以牙科人力到位為起點，持續推動升級牙科設備，提升診療量能、落實長者口腔保健，守護咀嚼健康、深化學童牙齒保健，扎根預防觀念等三大牙科照護政策，全面提升偏鄉口腔醫療服務。未來持續結合專業醫療人力與在地資源，打造完善偏鄉口腔健康照護網絡，期盼有更多醫療資源進入偏鄉，補足基層醫療不足缺口，讓偏鄉居民享有與都市相同的醫療保障，落實「醫療平權」，完善偏鄉醫療照護。