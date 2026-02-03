雲縣口湖鄉十三年迎首位衛生所牙醫 偏鄉牙科照護一把罩
記者陳正芬／雲林報導
雲林縣口湖衛生所一月底，終迎來首位常駐牙醫師賴奕卲醫師，擺脫長達十三年口湖鄉無牙科診所或常駐牙醫師窘境，象徵全鄉口腔健康照護邁向新發展，鄉民也不必舟車勞頓致他鄉鎮就診。
口湖鄉自一○二年最後一家牙醫診所歇業後，長達十三年無牙科診所或常駐牙醫師，鄉民須前往北港、四湖、台西，甚至虎尾、斗六就醫，對長者及行動不便者來說相當不便，常駐牙醫師讓偏鄉牙科照護服務更穩定，且有更多發展的可能。
衛生局長曾春美感謝雲林縣牙醫師公會多年來持續投入偏鄉巡迴醫療，定期派遣牙科醫師至口湖服務，長期填補基層牙科醫療的空缺，為鄉親守住口腔健康防線。賴醫師是雲林在地人，在臺大雲林分院服務逾二十年，深感偏鄉牙科資源長期缺乏，因緣際會選擇到無牙科診所的口湖鄉服務鄉親，這心念與行動展現醫者仁心，更是推展雲林偏鄉醫療政策重要標竿。
雲林縣衛生局指出，未來將以牙科人力到位為起點，持續推動升級牙科設備，提升診療量能、落實長者口腔保健，守護咀嚼健康、深化學童牙齒保健，扎根預防觀念等三大牙科照護政策，全面提升偏鄉口腔醫療服務。未來持續結合專業醫療人力與在地資源，打造完善偏鄉口腔健康照護網絡，期盼有更多醫療資源進入偏鄉，補足基層醫療不足缺口，讓偏鄉居民享有與都市相同的醫療保障，落實「醫療平權」，完善偏鄉醫療照護。
其他人也在看
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
2026台北電玩展狂吸40萬人圓滿落幕，明年展期搶先曝光
2026台北國際電玩展（TGS）在玩家滿滿的熱情中畫下完美句點！今年不僅人氣爆棚，四天展期累計吸引近40萬人次進場，再度刷新近年紀錄。現場除了試玩機台一座難求，各大攤位的精彩活動更是讓玩家目不轉睛。而首兩日登場的商務區與亞太遊戲高峰會，也持續穩固TGS作為亞太遊戲產業關鍵樞紐的地位。
3媽同框! 山邊媽.旱溪媽.大庄媽合體逛大慶夜市
中部中心／綜合報導苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度贊境台中市區，在樂成宮停駕7天後，即將返回苗栗，上週攜手旱溪媽祖、大庄媽祖，一同現身旱溪夜市，相隔1個周，三位媽祖再次同框合體，一起到南區逛大慶夜市，現場有民眾意外發現媽祖鑾轎就在身邊，開心直呼，比中頭獎還開心！整條路被人潮塞得滿滿滿，民眾一邊拿著手機紀錄，一邊倒退，三位媽祖，起駕出發，逛夜市囉！三媽同框! 山邊媽.旱溪媽.大庄媽合體逛大慶夜市（圖／民視新聞）鑾轎隊伍在夜市來回穿梭，逛了一攤又一攤，三位媽祖同框逛夜市，場面實在難得一見，逛夜市的民眾，也自動靠向兩側，讓媽祖鑾轎通行，不過除了逛夜市，媽祖娘娘，也不忘替民眾賜福。苗栗後龍山邊媽祖，24日和姊妹淘，東區樂成宮旱溪媽祖及梧棲浩天宮大庄媽，剛逛過旱溪夜市，似乎是意猶未盡，時隔一周，3位媽祖娘娘再度同框，來到大慶夜市繞境賜福，不過當要從樂成宮出發前，還發生了小插曲。小插曲! 山邊媽不搭車前往夜市 山邊媽祖改 徒步抵大慶夜市（圖／翻攝畫面）山邊媽祖宮董事長雙手合十，向媽祖詢問，要不要搭車去逛夜市，車輛也都已經準備好，要搭隨時可以搭，不過董事長確認了好多次，媽祖不搭就是不搭，一群人徒步1個多小時，終於抵達大慶夜市。3位媽祖同框逛夜市，畫面難得，也讓民眾近距離感受到，媽祖們的庇佑。原文出處：三媽同框！山邊媽、旱溪媽、大庄媽 合體逛大慶夜市 更多民視新聞報導時尚山邊媽祖來了!台中市區贊境賜福 民眾搶鑽轎腳山邊媽祖神轎突臨停3分鐘 楊瓊瓔聽到「這一句」嗨了賴清德、蕭美琴異口同聲 分享防災避難片都喊「這4字」
臺南市長公館年末關懷弱勢 邀名師揮毫、地方團體演出 與弱勢家庭歡喜辭舊歲
迎接農曆春節，臺南市政府秘書處與新營區公所特於新營區市長公館舉辦關懷弱勢家庭歲末迎春活動，邀大師揮毫贈春聯、北台南家扶中心義賣、春節應景歌謠演出及氣球表演；黃偉哲市長牽手劉育菁及秘書處長黃國照、新營區長陳宏田、柳營區長劉發仲、後壁區長李至彬、白河區長董麗華、鹽水區長陳文琪也以春聯祝福大家「金馬伍吉」。劉育菁表示，優先照顧弱勢是黃偉哲市長重要施政理念，此次活動邀新營在地弱勢家庭及家扶中心共同參與，除讓市民感受社會暖流，也希望發揮「拋磚引玉」作用，讓溫馨與感動在城市中延續，促成更多公私協力公益力量。劉育菁指出，為創造地方商機，打造臺南成為節慶活動第一品牌，新春期間市府推出新營波光節、鹽水月津港燈節、後壁臺灣國際蘭展；新營天鵝湖化身為會發光的夢境森林，月津港燈節展出日韓等國外藝 ...
書法迎新春 佳里奇美醫院展現失智照護成果
台南佳里奇美醫院今天（2日）舉辦書法揮毫贈春聯活動，為院區帶來迎新春的歡樂氛圍，並呈現「睿智學堂」及日照中心推動失智、長者照護的成果，院長田宇峯為3位照顧者獻花感謝，提醒民眾注意失智症的照護。因應超高齡社會來臨，佳里奇美醫院配合政府長照3.0政策，在佳里區設立日間照顧中心，並在西港、佳里、將軍與學甲
白沙屯媽祖進香時間出爐！ 「4/13出發.4/20回宮」
雲林縣 / 綜合報導 白沙屯拱天宮媽祖一年一度，徒步往雲林北港朝天宮進香，去(2025)年創下33萬人參加，今(2)日拱天宮依古禮進行擲筊，由媽祖決定今(2026)年進香出發時間，結果出爐，預計4月13日出發，4月17日抵達北港朝天宮，4月20日回程拱天宮，全程8天7夜，堪稱急行軍，不過今年有別以往，多了一尊爐主媽，一起前往北港進香，廟方也預計3月11日開放信徒報名參加。廟方人員和大批信徒，全部聚集在廟內全程屏息，由爐主擲筊，要來請示白沙屯媽祖，今年進香出發時間，廟方人員說：「3筊。」進香時程由媽祖決定，廟方人員提供日期，連續擲出3個聖杯就算數，而擲筊過程也相當順利，不到20分鐘，媽祖就決定好出發和回程時間。媽祖訂下4月12日子時11點55分登轎，4月13日出發，預計4月17日抵達北港，4月20日返回白沙屯，今年8天7夜的進香之旅，有別以往，多了一尊「爐主媽」，也會跟著一起前往北港進香，白沙屯拱天宮秘書林幸福說：「轎子原則上不會有任何改變，不管裡面坐了什麼，多少尊媽祖，或什麼媽祖，都是以拱天宮，白沙屯拱天宮往北港進香這樣子為主題。」白沙屯媽祖，一年一度徒步往雲林北港朝天宮進香，以不固定的路線聞名，加上行進速度快，有粉紅超跑之稱，吸引不少信徒跟隨媽祖，去年報名人數，逼近33萬人再創新高，今年廟方也預計，在3月11日開放報名。白沙屯拱天宮主委洪文華說：「國曆3月11號開始報名，不要在前一兩天來報名，這樣怕會塞車，人會很多。」白沙屯媽祖，相較去年10天9夜的進香時程，今年8天7夜回程採急行軍，對信徒的體力和耐力是一大挑戰，民眾想感受粉紅超跑魅力前，恐怕得先練練腳力。 原始連結
新北河濱迎春開市 重新觀光市集揮毫送春聯、財神發發財金
《圖說》重新觀光市集邀請國內三大書法名家親臨現場書寫春聯。〈高灘處提供〉 【記者葉柏成／新北報導】新北市重新觀 […]
縮短偏鄉醫療距離 臺灣防盲基金會攜手醫療團隊前進那瑪夏
【健康醫療網／記者陳靖安報導】為縮短醫療偏鄉差距，守護山區部落居民的視力健康，臺灣防盲基金會於1月31日(六)攜手高醫後醫偏鄉服務隊，前往那瑪夏地區提供義診服務。本次眼科義診的部份由臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師親力親為率隊，帶領倡議大使劉亭廷一同投入志工行列，將眼科檢查儀器與專業人力帶入山林，為當地原鄉長者與孩童提供視力篩檢服務，以實際行動回應偏鄉醫療可近性的需求。 （圖說：臺灣防盲基金會倡議大使劉亭廷擔任志工協助義診進行。） 防盲基金會深入那瑪夏 守護偏鄉視力健康 高雄那瑪夏因地理位置偏遠，居民就醫往返路程動輒數小時，事實上，部分視力受損狀況若能及早發現並接受適當處置，有機會延緩或避免惡化，卻常因醫療可近性不足而延誤醫治。臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師表示：「居民出不來，我們就帶著醫生走進去。」因此號召志工醫師、驗光師、藥師...等專業團隊，一步一腳印一起走進部落，希望讓更多人獲得基本的視力檢查與照護建議。 現場有位李先生拄著拐杖前來檢查眼睛，因長期視力模糊影響生活，希望透過義診了解眼睛狀況。經現場醫師初步評估後，建議他後續轉介至醫療院所進一步追蹤。義診當天，團隊也依檢查結果提供基
超人氣IP「超人力霸王」登陸港都 文化遊艇海上近距離賞展啟航
「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場，今年邀請到全球超人氣IP「超人力霸王」強勢登場，為提供遊客更特別的觀展體驗，高雄市政府推出「文化遊艇賞 IP 船班」，可從海上近距離感受角色魅力。
寒士吃飽30送暖1.4萬家庭 重機車隊熱情響應
（中央社記者曾以寧台北2日電）古有汗血寶馬千里傳情，現有哈雷鐵馬千里送愛，「寒士吃飽30」活動今年將送年節好禮給1萬4000個弱勢家庭，哈雷雷公機車隊騎士熱情響應，馬力全開傳遞溫馨，助弱勢過好年。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。