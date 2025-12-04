雲縣召開性平會 張麗善：公私合作落實平權

雲林縣政府今天召開114年第2次性別平等委員會／翻攝照片





雲林縣政府今天(4日)召開114年第2次性別平等委員會(簡稱性平會)，縣長張麗善表示，性別平等是社會進步的指標，縣府會持續攜手社會各界，共創尊重差異、平等共融的宜居雲林。社會處也特別在會中分享，雲林縣綜合社會福利館所獲得的「績優性別友善公廁獎」，獲中央高度肯定。

張麗善表示，雲林縣府團隊不只是對於性平會的召開和運作十分重視，在性別平等政策上更展現高度承諾與行動力，因此屢獲中央肯定，在行政院舉辦的「113年行政院辦理直轄市與縣(市)政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫」中，一舉榮獲第23屆金馨獎之優等獎(非六都第一)、性別平等創新獎、性別平等故事獎三滿冠榮耀。此外，在環境部114年「績優公廁評比」中，雲林縣綜合社會福利館也榮獲績優性別友善公廁獎，展現縣府長期推動性平工作的扎實成果，這是對縣府團隊長期以來積極推動性別平等政策的高度肯定。

社會處副處長陳怡君說，依據《消除對婦女一切形式歧視公約》（簡稱CEDAW）第二條說明，為消除性別歧視，積極促進性別平等，各政府機關行使職權時，應符合公約有關性別人權保障之規定，籌劃、推動及執行公約規定事項，同時也致力於實現聯合國永續發展目標─SDG5性別平等指標，即實現性別平等並賦予所有婦女權力。此次委員會議不僅總結施政成果，也為縣府設定發展方向，象徵雲林縣邁向更具韌性與包容力的性別平權新階段。

