雲縣召開障權益保障促進會議 強化多元支持服務

▲張麗善縣長八日主持身心障礙團體理事長暨身障權益保障促進小組會議，盼強化多元支持服務，建構共融平等的友善雲林。(記者劉春生攝）

雲林縣政府八日召開「雲林縣身心障礙福利團體理事長聯繫會議暨一一四年度第二次身心障礙權益保障促進小組會議」，由張麗善縣長親自主持，邀集本縣各身心障礙團體理事長幹部、身心障礙權益保障促進小組委員、與會貴賓及各局處代表共同出席，透過跨局處對話與實務交流，凝聚共識、精進本縣身心障礙福利與權益保障工作，展現縣府對弱勢照顧的高度重視。

張麗善縣長表示，雲林縣目前約有近五萬名身心障礙者，縣府團隊持續以需求為本，積極建構縣內多元且綿密的照顧服務網絡，讓身心障礙者及其家庭在地就能獲得適切支持。近年來各類照顧據點大幅成長，包括日間照顧據點增至十六處、小型作業所十五處、社區居住服務八處、精神障礙者會所三處、身心障礙家庭托顧據點十六處，以及身心障礙者服務中心擴增至六處，使服務量能與涵蓋範圍大幅提升。復康巴士部分，目前有大型復康巴士一輛，小型復康巴士之司機與行政人員已擴編至六十五位，每年載運人次突破11萬人次，有效協助行動不便的身心障礙者就醫、就學及就業往返，落實行的權利。

在經濟及保險保障上，縣府亦推動多項支持措施，包含持續辦理六十五歲以上身心障礙者健康保險補助、六十至六十四歲身心障礙者重陽敬老禮金及身心障礙者微型保險等，盼從醫療、經濟及風險分擔多方面減輕家庭負擔。張縣長指出，這些服務與補助不僅是福利措施，更代表縣府對身心障礙者權益保障的實際行動，未來也會滾動檢討、視需求適度調整與擴充。

展望明年，縣府亦規劃推動多項升級與擴點計畫。張縣長說明，新一輛大型復康巴士已完成招標製作，預計於一一五年二月底前由廠商交貨，以強化縣內長程及多元路線服務；自縣長上任以來，縣府已陸續受贈五十六輛小型復康巴士，為善用社會資源與捐贈者愛心，特別訂定「雲林縣政府小型復康巴士使用借用計畫」，開放雲林縣身心障礙團體提出借用申請。在車輛數量有限的前提下，審查將以實際搭乘身心障礙者需求為優先，希望在不影響日常服務的情況下，讓更多障礙者團體也能受惠、共享資源。

社會處長林文志表示，身心障礙福利推動已從過去單一補助型態，逐步朝向「在地生活支持」與「權益保障」雙軸並行，從早期療育、教育銜接、就業支持、社區居住到長期照顧服務，縣府都持續盤點並補強服務縫隙，也會與各身心障礙團體保持緊密對話，讓政策設計更貼近第一線需求。林處長感謝各界長期協助和監督，未來社會處將配合縣長施政方向，持續向中央爭取經費與方案，並加強跨局處合作，盼讓「照顧不中斷、支持在身邊」成為雲林的服務標準。