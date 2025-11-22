雲縣將增添一副縣長 縣長張麗善：將審慎評選人員

立法院會三讀通過地制法，張麗善對雲林將增置一副縣長人選會審慎評估。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

雲林縣長張麗善廿二日針對立法院會三讀通過《地方制度法》修正案，表示雲林縣人事員額將增編一副縣長、一副祕書長，地域考量不重要，但會審慎評選人員，再說長期關心支持且對雲林貢獻者，人才輩出，相信這樣的人選應該也是很多鄉親所期待的。

立法院院會的三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府副縣市長將置二人，直轄市政府置副市長三人，刪除人口限制規定，引發各界關切討論。

雲林縣長張麗善對於縣府人事將再置副縣市長一人表示，目前社會非常多元，服務廣泛且項目也多，中央政策很多部會組織編制擴大，地方政府承接很多政策業務，當然希望人事編制員額增加，對未來人選會審慎評估，尤其是長期對雲林縣有貢獻、功不可沒，熱愛雲林且各方面都可圈可點，能繼續為雲林縣付出，雲林縣人才輩出，應該很多鄉親對這樣的人選都相當期待。