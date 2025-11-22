雲縣將增添一副縣長 縣長張麗善：將審慎評選人員
記者陳正芬∕雲林報導
雲林縣長張麗善廿二日針對立法院會三讀通過《地方制度法》修正案，表示雲林縣人事員額將增編一副縣長、一副祕書長，地域考量不重要，但會審慎評選人員，再說長期關心支持且對雲林貢獻者，人才輩出，相信這樣的人選應該也是很多鄉親所期待的。
立法院院會的三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府副縣市長將置二人，直轄市政府置副市長三人，刪除人口限制規定，引發各界關切討論。
雲林縣長張麗善對於縣府人事將再置副縣市長一人表示，目前社會非常多元，服務廣泛且項目也多，中央政策很多部會組織編制擴大，地方政府承接很多政策業務，當然希望人事編制員額增加，對未來人選會審慎評估，尤其是長期對雲林縣有貢獻、功不可沒，熱愛雲林且各方面都可圈可點，能繼續為雲林縣付出，雲林縣人才輩出，應該很多鄉親對這樣的人選都相當期待。
其他人也在看
藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估
立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 （22）日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政自由時報 ・ 13 小時前
2026雲縣長選戰開打！綠營立委劉建國呼聲高「相信黨中央能為雲林找出好人才」
2026九合一選舉將於明年11月28日投開票，國民黨籍雲林縣長張麗善姪女、立委張嘉郡，今天證實將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長；綠營方面，地方看好立委劉建國出戰。劉建國受訪表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，需要給黨中央一些空間及時間討論。自由時報 ・ 1 天前
雲林縣長選戰加溫！民進黨誰出線 蘇治芬：就是劉建國
2026九合一選舉雲林縣長人選，民進黨地方基層看好由立委劉建國出戰。劉建國今天受訪表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，需給時間討論。前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬稍早受訪時表示「就是劉建國」。現任雲林縣長張麗善2任縣長明年屆滿將卸任，今天國民黨立委張嘉郡證實，將爭取黨內提名參選雲林縣長，而綠自由時報 ・ 1 天前
〈熱門股〉沛亨光纖業務報捷 逆勢周漲5%
IC 設計業者沛亨 (6291-TW) 本周四參與櫃買業績發表會，會中釋出樂觀展望，尤其光纖業務受惠各大 CSP 積極擴大資本支出，目前稼動率已滿載，正積極擴充產能，隔日無懼大盤一度重挫千點，仍逆勢攻上漲停板，單週漲幅達 4.68%鉅亨網 ・ 16 小時前
找朋友到摩鐵慶生 友人未到警察先來！壽星因這事被逮
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子昨天（21日）邀朋友到汽車旅館慶生，站在門口等候友人時，突見警車駛進旅館臨檢，隨即掉頭閃避，因舉止怪異引起警員懷疑而上前盤查，並在他隨身攜帶的斜背皮包中發現10包毒咖啡包，當場逮捕後已依法送辦。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 19 小時前
地制法修正案通過！雲林副縣長可增1名 張麗善：已有口袋人選
立法院院會昨（21日）三讀通過《地方制度法》修正案，雲林縣將可增加1名副縣長、1名副秘書長。雲林縣長張麗善今 （22日）指出，縣內人才濟濟，她已有口袋人選，將會審慎評估，找出最能為雲林縣付出奉獻付出的好人才擔任。鏡新聞 ・ 11 小時前
月世界成垃圾山主謀李有財 民進黨揭露「由藍轉綠」：依規開除黨籍
高雄知名景點「月世界」傳出遭人惡意傾倒垃圾，規模達數百噸，從垃圾殘骸中推測，主要是來自隔壁的台南，案件備受各界關注。近日，影武者被揪出，居然是深耕高雄16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。民進黨今（22）日在臉書發文，指出李有財過去曾為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。因涉案內容已嚴重違反民進黨黨紀律與價值，將依規開除黨籍。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元
即時中心／徐子為報導立法院昨（21）日三讀通過《地方制度法》」正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定；直轄市政府可置副秘書長3人，由市長依法任免；明年1月1日施行。非直轄市部分，將增加16位副縣（市）長，直轄市的桃園市、台南市可增1位副市長，全國新設置18位副縣市長這將導致每年國庫至少要多花費9400萬元。民視 ・ 11 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 14 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 10 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 8 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 19 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 12 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 10 小時前