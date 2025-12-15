雲縣將無人船導入水質檢測 助迅速找出污染源

以無人船布設吸油棉索，能夠快速將水面上的污染物集中避免擴散，為了強化海洋污染事件應變防護能力，雲林縣環保局以無人船導入調查掌握污染範圍，並布設吸油棉索，結合環保艦隊與民間志工加速水污染應變能力。

雲林縣環保局水質保護科科長陳韋汝說明，「布設攔油索，第一時間迅速防堵污染擴散，縮短清理範圍及提升效率。」

雲林縣環保局表示，未來無人船應用也會結合環保稽查隊，針對縣內河川、溝渠水污染使用，因為過去縣內曾發生工廠大量排放污染物，但因河段難以靠近或掩蔽排放口不易查證，都會拖延採樣時間。

陳韋汝表示，「可以以無人船從岸邊出發，沿著河道往上游巡查，更快速找出污染源，執行採樣動作，可提升效率。」

北溪社區水環境巡守隊理事長江炳辛認為，「直接讓無人船入河採水就可以直接偵測，那更方便，就可以補足我們人力到不到地方，或是說人力無法去抵達，所及到的我們所要的東西。」

環保局表示，雲林縣在2021年成立23隊水環境巡守隊，由社區、學校、企業及民間社團組成，定期在濁水溪、新虎尾溪及北港溪三大流域水溝、大排等進行水質檢測，有水環境巡守隊員也說，未來若能將無人船應用導入，能提升作業效率守護水環境。

