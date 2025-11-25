雲縣市區道路及人行道管理養護考核 莿桐鄉再奪冠

雲林縣府「114年度市區道路及人行道管理養護考核」莿桐鄉再度奪冠／翻攝照片





雲林縣府「114年度市區道路及人行道管理養護考核」結果出爐，莿桐鄉、東勢鄉及古坑鄉脫穎而出，優異表現獲得評審委員一致肯定，三鄉鎮依名次將分別獲得最高400萬元獎勵補助經費，其中，莿桐鄉連年奪冠，穩居第一。

縣長張麗善今(25)日親自頒獎，表彰獲獎單位在道路維護與人行環境改善上傑出貢獻，莿桐鄉長廖秋蓉、古坑鄉長林慧如及東勢鄉公所秘書許崧靂、斗六市公所主任秘書孫旺田到場受獎。

縣府指出，莿桐鄉公所長期在道路平整、人行道修繕與通行安全維護上的專業與效率，再度蟬聯第一名，展現卓越執行力；莿桐鄉長廖秋蓉感謝縣府長期指導與協助，團隊秉持『安全優先、民眾便利』的理念，持續改善通學步道、排水及照明設施，讓居民走得安心、過得舒心，這份榮耀屬於全體鄉親。

東勢鄉與古坑鄉戮力於道路維護管理及創新作為分別名列第二、第三名；古坑鄉長林慧如肯定公所團隊努力，本次古坑鄉獲得第三名還有很大進步空間，期勉公所團隊努力向莿桐鄉公所看齊；代表東勢鄉公所出席領獎秘書許崧靂期盼縣府團隊多關心東勢鄉偏遠地方建設。

張麗善表示，雲林縣政府在內政部國土管理署辦理的「114年市區道路養護暨人行環境無障礙考評計畫」，其中「人行環境」項目表現優異，榮獲縣市型甲組前二名優異成績，展現縣府積極推動友善步行空間的決心與成效。

另於「民眾票選路段」改善項目，斗六市明德北路三段也榮獲殊榮。該路段過去因通行需求高且人行空間不足，經縣府積極整修後，道路交通視線改善、導盲設施補強、人行鋪面拓寬更新及新增停車格空間等成果顯著，獲得地方居民一致好評，成為本年度改善典範，將於12月中旬接受內政部頒獎。

斗六市公所主秘孫旺田表示，人行道改善是條漫長的路，在這過程中公所秉持與各方多做交流、傾聽各方意見，希望能夠做到大家都能滿意的人行環境。

張麗善說，雲林縣雖不若六都出門有捷運等便捷公共運輸，但完善「路平、燈亮、水溝通」基礎建設是共同政策目標。期盼各鄉鎮市長於路平專案能因地制宜考量鄉親需求，於各鄉鎮市、在各社區裡創造建置安全舒適平整道路環境，讓所有用路人、行人鄉親得到最好守護。

交通工務局局長汪令堯指出，雲林縣在「114年市區道路養護暨人行環境無障礙考評計畫」獲中央給予高度肯定，他感謝各鄉鎮市公所齊心齊力，完善市區道路，期許明年繼續努力再創佳績。

